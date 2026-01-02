Ο Μιλέι θέλει να ιδρύσει συμμαχία που θα καταπολεμήσει «τον καρκίνο του σοσιαλισμού» και τη woke ιδεολογία

Ο πρόεδρος της Αργεντινήςδήλωσε πως συνεργάζεται με άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής για να σχηματιστεί συμμαχία που «θα αγκαλιάζει τις ιδέες της ελευθερίας» και θα καταπολεμά «τον καρκίνο του σοσιαλισμού».«Δεν του έχουμε δώσει όνομα ακόμη, αλλά υπάρχει ομάδα δέκα χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και με τις οποίες θα συνεχίσουμε να προχωράμε», είπε ο ακραίος φιλελεύθερος αρχηγός του κράτους, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες χώρες αναφερόταν, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξής του στο CNN.Ο πρόεδρος Μιλέι επιδιώκει η συμμαχία αυτή να συγκρουστεί «με τον καρκίνο τουσε όλες τις διαφορετικές μορφές του, είτε πρόκειται για τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα είτε για την».Τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι επιδώκει προσεγγίσεις με ηγέτες κρατών της Λατινικής Αμερικής όπως ο πρόεδρος της Παραγουάης, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ονδούρας...Εκτός της περιοχής, έχει εκφράσει επανειλημμένα τη βούλησή του να ενισχύσει ή να συνάψει συμμαχίες με ηγέτες όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίαςκαι η πρωθυπουργός της Ιταλίας