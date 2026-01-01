Έκρηξη σε μπαρ στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά στην Ελβετία: Δεκάδες νεκροί, πάνω από 100 τραυματίες
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε, επικαλούμενο τις ελβετικές Αρχές, πως σκοτώθηκαν περίπου 40 άνθρωποι - Δεν είναι τρομοκρατικό χτύπημα, λένε οι Αρχές της Ελβετίας - Τα θύματα προέρχονται από πολλές εθνικότητες
«Πολλές δεκάδες» άνθρωποι θεωρούνται νεκροί και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα σε μπαρ στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά της Ελβετίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Βαλέ, η πυρκαγιά στο μπαρ ξέσπασε λόγω έκρηξης και δεν οφείλεται σε τρομοκρατική επίθεση. Σε συνέντευξη Τύπου οι εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών επισήμαναν ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται αρκετοί πολίτες άλλων χωρών.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι η ελβετική αστυνομία εκτιμά πως περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, και ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί, λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων που φέρουν οι σοροί που ανασύρθηκαν.
Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Ελβετίας έχουν «κινητοποιηθεί σε πολύ ευρεία κλίμακα», δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος Mathias Renard, σημειώνοντας ότι έχουν τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα. Όπως ανέφερε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του καντονιού του Βαλέ έχει πλέον γεμίσει, με ασθενείς να μεταφέρονται σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα. «Ορισμένοι από τους τραυματίες έχουν ήδη διακομιστεί σε άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία», τόνισε, προσθέτοντας ότι κάποιοι σταθεροποιούνται αυτή την ώρα σε μονάδες εντατικής θεραπείας και θα μεταφερθούν για την αντιμετώπιση σοβαρών κακώσεων, ενώ η πλειονότητα των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν από νωρίς το πρωί ότι ο αριθμός των νεκρών αναμενόταν να είναι ιδιαίτερα μεγάλος, με τις εκτιμήσεις τους να κυμαίνονται σε περίπου 40 άτομα.
Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν πολλοί τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά. Στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά που τύλιξε το κτίριο στις φλόγες και τέθηκε υπό έλεγχο μερικές ώρες αργότερα.
Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, πολλά ασθενοφόρα και οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων πάνω από την πόλη.
Το ελβετικό ειδησεογραφικό μέσο Blick εκτιμά ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα επίσημη δήλωση από την Αστυνομία για τα αίτια της τραγωδίας.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, περισσότερα από 100 άτομα βρίσκονταν μέσα στο μπαρ τη στιγμή της έκρηξης. Το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του καταστήματος. Το μπαρ είχε χωρητικότητα 300 ατόμων.
Το Κραν-Μοντανά είναι ένα πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο, που βρίσκεται στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την ελβετική πρωτεύουσα, τη Βέρνη. Σύμφωνα με το BBC, στα τέλη Ιανουαρίου το θέρετρο πρόκειται να φιλοξενήσει μια σημαντική διοργάνωση ταχύτητας στο σκι, το FIS World Cup.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026
Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR
Ce que l'on sait de l'explosion dans la station de ski de Crans-Montana en Suisse qui a fait plusieurs morts pic.twitter.com/naiyAkEzx6— BFM (@BFMTV) January 1, 2026
