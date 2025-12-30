Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ αμφιβάλλει για την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του Πούτιν

«Δεν είναι σαφές εάν συνέβη πραγματικά», δήλωσε ο Γουίτακερ και είπε ότι θέλει να δει και τα στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών