Οι ΗΠΑ μειώνουν δραστικά τις ανθρωπιστικές δαπάνες στο εξωτερικό, στα 2 δισ. δολάρια το 2026 από τα 17 το 2022

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραματικά τις δαπάνες τους σε χρηματοδότηση τρίτων χωρών, μέσω του ΟΗΕ, αυτό τον χρόνο οδηγώντας δυτικούς δωρητές, όπως η Γερμανία, να προχωρήσουν και εκείνοι σε περικοπές της βοήθειας