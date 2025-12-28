Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη λόγω ισχυρής χιονοθύελλας, χάος σε πτήσεις, δρόμους και ηλεκτροδότηση
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Χιονοθύελλα Νιου Τζέρσεϊ Αεροδρόμια Ακυρώσεις πτήσεων Μετακινήσεις

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη λόγω ισχυρής χιονοθύελλας, χάος σε πτήσεις, δρόμους και ηλεκτροδότηση

Σφοδρή χειμερινή κακοκαιρία σαρώνει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ - Περισσότερες από 5.500 πτήσεις εντός, προς ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καθυστερήσει, ενώ τουλάχιστον 860 ακυρώθηκαν

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη λόγω ισχυρής χιονοθύελλας, χάος σε πτήσεις, δρόμους και ηλεκτροδότηση
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς ισχυρή χειμερινή καταιγίδα έπληξε μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, παραλύοντας τις αερομεταφορές, διαταράσσοντας την οδική κυκλοφορία και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.
Winter Storm Disrupts Travel with Hundreds of Flights Canceled Across Northeast

Η σφοδρή κακοκαιρία, που ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε έως το Σάββατο, έφερε έντονες χιονοπτώσεις, παγετό και ισχυρούς ανέμους σε εκτεταμένες περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ και της ζώνης των Μεγάλων Λιμνών. Οι επιπτώσεις έγιναν άμεσα αισθητές, κυρίως στις μετακινήσεις, με τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, μέχρι τις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής) του Σαββάτου, περισσότερες από 5.500 πτήσεις εντός, προς ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καθυστερήσει, ενώ τουλάχιστον 860 ακυρώθηκαν. Τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης συγκαταλέγονται σε εκείνα που επλήγησαν περισσότερο, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχέραναν σοβαρά τη λειτουργία των διαδρόμων και των υπηρεσιών εδάφους.

Κλείσιμο
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε ότι οι πτήσεις που προσγειώνονταν στο JFK αντιμετώπιζαν το πρωί του Σαββάτου μέσες καθυστερήσεις που άγγιζαν τις δύο ώρες, γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτά προβλήματα σε ολόκληρο το αμερικανικό δίκτυο αερομεταφορών.

Παράλληλα, προειδοποιήσεις και έκτακτα δελτία εκδόθηκαν σε μεγάλη γεωγραφική ζώνη, από τη Νέα Υόρκη έως τη Φιλαδέλφεια, με τις Αρχές να καλούν πολίτες και ταξιδιώτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή λόγω επικίνδυνων συνθηκών στους δρόμους και μειωμένης ορατότητας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η κακοκαιρία έπληξε την περιοχή λίγο πριν από την αναμενόμενη κορύφωση των εορταστικών μετακινήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία περίπου 2,86 εκατομμύρια επιβάτες αναμενόταν να ταξιδέψουν αεροπορικώς την Κυριακή, γεγονός που εντείνει τους φόβους για νέες καθυστερήσεις και περαιτέρω ακυρώσεις.

Σε μια προσπάθεια προληπτικής διαχείρισης της κρίσης, οι κυβερνήτες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καλώντας τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση, να ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για την ασφάλεια στους δρόμους, αλλά και για πιθανές διακοπές ρεύματος και κλεισίματα βασικών οδικών αρτηριών.

Οι συνέπειες της καταιγίδας δεν περιορίστηκαν στις μεταφορές. Στην πολιτεία του Μίσιγκαν, η συσσώρευση πάγου σε δέντρα και γραμμές ηλεκτροδότησης προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο, με περισσότερα από 30.000 σπίτια και επιχειρήσεις να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από το πρωί του Σαββάτου. Συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο οι Αρχές προειδοποιούν ότι σε ορισμένες περιοχές οι διακοπές μπορεί να διαρκέσουν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία κινείται ανατολικά και οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις αποχιονισμού και αποκατάστασης. Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και η σταδιακή επαναφορά της ομαλότητας θα κρίνουν και το κατά πόσο οι εορταστικές μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς νέα σοβαρά προβλήματα.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης