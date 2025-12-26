Χριστουγεννιάτικο χτύπημα με «πολλούς νεκρούς τρομοκράτες του ISIS» στη Νιγηρία από τις ΗΠΑ: Θα υπάρξουν κι άλλοι αν συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών, λέει ο Τραμπ