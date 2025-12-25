Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Τουλάχιστον 60 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν λόγω των Χριστουγέννων στη Βενεζουέλα
Τουλάχιστον 60 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν λόγω των Χριστουγέννων στη Βενεζουέλα
Όλοι, είχαν συλληφθεί εν μέσω της πολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την επανεκλογή, τον Ιούλιο του 2024, του Μαδούρο για μια τρίτη θητεία στην προεδρία
Τουλάχιστον 60 άνθρωποι που οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα το 2024, το αποτέλεσμα των οποίων αμφισβητείται από την αντιπολίτευση, απελευθερώθηκαν με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, ανακοίνωσε σήμερα μια μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία μετέχουν ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συγγενείς πολιτικών κρατουμένων.
Όλοι οι απελευθερωθέντες είχαν συλληφθεί εν μέσω της πολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την επανεκλογή, τον Ιούλιο του 2024, του Νικολάς Μαδούρο για μια τρίτη θητεία στην προεδρία. Η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει τότε νοθεία. Αφού ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών ο Μαδούρο οργανώθηκαν διαδηλώσεις οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη περίπου 2.400 ανθρώπων, τους οποίους ο ίδιος ο πρόεδρος χαρακτήρισε «τρομοκράτες». Περισσότεροι από 2.000 έχουν έκτοτε αφεθεί ελεύθεροι.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες αποφυλακίστηκαν οι 60 παραμένουν ασαφείς. Το AFP ζήτησε διευκρινίσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς να λάβει απάντηση.
Συγγενείς τους είπαν ότι οι άνθρωποι που αποφυλακίστηκαν κρατούνταν στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Τοκορόν, στην Πολιτεία Αράγκουα, περίπου 134 χιλιόμετρα από το Καράκας.
Όλοι οι απελευθερωθέντες είχαν συλληφθεί εν μέσω της πολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την επανεκλογή, τον Ιούλιο του 2024, του Νικολάς Μαδούρο για μια τρίτη θητεία στην προεδρία. Η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει τότε νοθεία. Αφού ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών ο Μαδούρο οργανώθηκαν διαδηλώσεις οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη περίπου 2.400 ανθρώπων, τους οποίους ο ίδιος ο πρόεδρος χαρακτήρισε «τρομοκράτες». Περισσότεροι από 2.000 έχουν έκτοτε αφεθεί ελεύθεροι.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες αποφυλακίστηκαν οι 60 παραμένουν ασαφείς. Το AFP ζήτησε διευκρινίσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς να λάβει απάντηση.
Συγγενείς τους είπαν ότι οι άνθρωποι που αποφυλακίστηκαν κρατούνταν στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Τοκορόν, στην Πολιτεία Αράγκουα, περίπου 134 χιλιόμετρα από το Καράκας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα