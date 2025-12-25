Τουλάχιστον 60 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν λόγω των Χριστουγέννων στη Βενεζουέλα

Όλοι, είχαν συλληφθεί εν μέσω της πολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την επανεκλογή, τον Ιούλιο του 2024, του Μαδούρο για μια τρίτη θητεία στην προεδρία