Η Μόσχα ετοιμάζεται να ανοίξει το θέατρο της Μαριούπολης ρωσοποιώντας την κατεχόμενη πόλη

Το θέατρο βομβαρδίστηκε το 2022 κατά τη διάρκεια ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού – Η ανοικοδόμηση της Μαριούπολης έχει γίνει βιτρίνα της διακυβέρνησης του Βλαντίμιρ Πούτιν

Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης, που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού το 2022 κι ενώ εκατοντάδες άμαχοι είχαν καταφύγει στο υπόγειό του για προστασία.



Όπως αναφέρει ο



Κρεμλίνο, η ανοικοδόμηση της Μαριούπολης αποτελεί «βιτρίνα» της διακυβέρνησής του στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Ωστόσο, πέραν της ανακαίνισης, η ρωσική εποπτεία συνοδεύεται από συλλήψεις, εξορία επικριτών και κατασχέσεις περιουσιών, με αποτέλεσμα χιλιάδες Ουκρανοί να στερούνται διαμερίσματα που κατείχαν νόμιμα.



Τα τελευταία δύο χρόνια, οι κατοχικές αρχές εργάστηκαν για την ανακαίνιση του θεάτρου, που είχε καταστραφεί.



«Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λέξη πέρα από τον κυνισμό. Στο σημείο θα έπρεπε να υπάρχει μνημείο στη μνήμη των κατοίκων της Μαριούπολης που σκοτώθηκαν κατά την κατάληψη της πόλης από τη Ρωσία, όχι ένας χώρος ψυχαγωγίας», δήλωσε ο φωτογράφος από τη Μαριούπολη Γεβγκένι Σοσνόφσκι, που έχει συνεργαστεί με το θέατρο αλλά μετακόμησε στο Κίεβο.







Αρνήθηκε η Ρωσία ότι έπληξε το θέατρο

Η Διεθνής Αμνηστία κατέληξε ότι η καταστροφή «πιθανότατα προκλήθηκε από ρωσικές δυνάμεις που στόχευσαν σκόπιμα Ουκρανούς αμάχους» και ότι η επίθεση θα πρέπει να διερευνηθεί ως έγκλημα πολέμου.



Κλείσιμο Μαριούπολη, αρκετοί καλλιτέχνες παρέμειναν και συνεργάζονται, καθώς θέλουν να παίζουν. Ο πρώην διευθυντής του θεάτρου παρέμεινε στη Μαριούπολη, αλλά υποβιβάστηκε σε υπεύθυνο της ορχήστρας, ενώ οι ρωσικές αρχές διόρισαν νέο επικεφαλής τον Ίγκορ Σολονίν, πρώην αναπληρωτή διευθυντή του Τσίρκου του Ντονέτσκ. Ο νέος διευθυντής επέμεινε ότι το κτίριο ανατινάχθηκε από μέσα, αν και πολλοί δηλώνουν ότι δεν υπήρχαν στρατιώτες ή εξοπλισμός τη στιγμή της έκρηξης.



Κατάσχεση κατοικιών

Η Ρωσία έχει αναλάβει την ανοικοδόμηση της Μαριούπολης, ενώ κατά τη διάρκεια της εισβολής δημιούργησε ερείπια. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει στις αρχές των κατεχόμενων περιοχών της Ουκρανίας να κατάσχουν κατοικίες που έχουν μείνει κενές, αφού οι ιδιοκτήτες τους διέφυγαν ή σκοτώθηκαν κατά την εισβολή.



Οι κατοικίες που θεωρούνται «αδέσποτη ιδιοκτησία» θα αναγνωρίζονται ως περιουσία των περιφερειακών αρχών. Αποζημίωση προβλέπεται μόνο για όσους αποκτήσουν ρωσική υπηκοότητα. Πάνω από 12.000 διαμερίσματα εμφανίζονται πλέον ως «αδέσποτα», σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα αρχεία των διορισμένων από τη Ρωσία αρχών της Μαριούπολης.



Η απόφαση δυσκολεύει όσους έφυγαν προς περιοχές υπό ουκρανικό έλεγχο και δυσκολεύονται να κατοχυρώσουν τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα, αλλά και από ανθρώπους που καταστράφηκε στο σπίτι τους από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, αλλά δεν τους προσφέρεται καινούριο μετά την ανακαίνιση.