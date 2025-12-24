ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκρηξη με τρεις νεκρούς στη Μόσχα κοντά στο σημείο της δολοφονίας του στρατηγού Σαρβάροφ: Αστυνομικοί δύο από τα θύματα
ΚΟΣΜΟΣ
Έκρηξη με τρεις νεκρούς στη Μόσχα κοντά στο σημείο της δολοφονίας του στρατηγού Σαρβάροφ: Αστυνομικοί δύο από τα θύματα

Η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν ένα ύποπτο άτομο

Έκρηξη με δύο αστυνομικούς της τροχαίας να χάνουν τη ζωή τους σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν ένα ύποπτο πρόσωπο κοντά στο σημείο στο οποίο δολοφονήθηκε πριν από μερικά 24ωρα ο Ρώσος στρατηγός Φανίλ Σαρβάροφ.


Όπως ανακοίνωσε η ανακριτική επιτροπή, από την έκρηξη σκοτώθηκε και άλλο ένα πρόσωπο που ήταν κοντά στους αστυομικούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν ένα ύποπτο πρόσωπο.

«Ο εκρηκτικός μηχανισμός εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που οι αστυνομικοί πλησίασαν αυτό το πρόσωπο, το οποίο βρισκόταν κοντά στο υπηρεσιακό όχημά τους» δήλωσε πηγή από τη ρωσική αστυνομία.
