Ιταλία: Πρόστιμο 98 εκατ. ευρώ στην Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επέβαλε η Αρχή Ανταγωνισμού
Ιταλία Apple Πρόστιμο Ανταγωνισμός

Ιταλία: Πρόστιμο 98 εκατ. ευρώ στην Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επέβαλε η Αρχή Ανταγωνισμού

Η Apple φέρεται να «παραβίασε» τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού στην αγορά προγραμματιστών εφαρμογών - Θα κινηθεί δικαστικά κατά της απόφασης η αμερικανική εταιρεία

Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ιταλίας (AGCM) επέβαλε σήμερα (22/12) στην Apple πρόστιμο άνω των 98,6 εκατ. ευρώ για «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης», με την αμερικανική εταιρεία να δηλώνει ότι προτίθεται να προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης αυτής.

Σύμφωνα με την AGCM, η Apple «παραβίασε» τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού στην αγορά προγραμματιστών εφαρμογών.

«Σε αυτήν την αγορά, η Apple κατέχει απόλυτη δεσπόζουσα θέση μέσω του App Store της», τόνισε η ιταλική Αρχή.

Επίσης, σημειώνει ότι η αμερικανική εταιρεία επέβαλε υπερβολικά περιοριστικούς όρους - από πλευράς ανταγωνισμού - σε ό,τι αφορά τον σεβασμό του απορρήτου των χρηστών εφαρμογών.

Αυτοί οι όροι που επιβάλλονται από την Apple «είναι μονομερείς, βλάπτουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών εταίρων της Apple και είναι δυσανάλογοι προς τον στόχο της προστασίας του απορρήτου», ανακοίνωσε η AGCM.

Η Apple, από την πλευρά της, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «διαφωνεί κάθετα με την απόφαση της ιταλικής Αρχής Ανταγωνισμού» και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης.

Κανόνες προστασίας απορρήτου «ισχύουν εξίσου για όλους τους προγραμματιστές, συμπεριλαμβανομένης της Apple, και έχουν υιοθετηθεί από τους πελάτες μας και έχουν επαινεθεί από τους υποστηρικτές προστασίας του απορρήτου και από αρχές προστασίας δεδομένων παγκοσμίως», δήλωσε η εταιρεία.

