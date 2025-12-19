Με σχιζοφρένεια είχε διαγνωστεί ο Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν δολοφονήσει τους γονείς του
ΚΟΣΜΟΣ

Με σχιζοφρένεια είχε διαγνωστεί ο Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν δολοφονήσει τους γονείς του

Ο 32χρονος Νικ φέρεται να ήταν υπό την παρακολούθηση ψυχιάτρων που του είχαν χορηγήσει φάρμακα για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του

Με σχιζοφρένεια είχε διαγνωστεί ο Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν δολοφονήσει τους γονείς του
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Νικ Ράινερ φέρεται να διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγες εβδομάδες πριν από τους αποτρόπαιους φόνους των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, και τα φάρμακα που έπαιρνε τον έκαναν να συμπεριφέρεται «ακανόνιστα και επικίνδυνα», σύμφωνα με το tmz.com.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Νικ, 32 ετών, βρισκόταν υπό τη φροντίδα ψυχιάτρου για ψυχική ασθένεια, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του είχε γίνει «ανησυχητική» τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου των γονιών του με μαχαίρι.

Είχε εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης

Πρόσφατα φέρεται να είχε εισαχθεί σε ένα κέντρο απεξάρτησης, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος, με έδρα το Λος Άντζελες που ειδικεύεται στις ψυχικές ασθένειες και την κατάχρηση ουσιών, ανέφερε το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι η κατάχρηση ουσιών του είχε επιδεινώσει τη σχιζοφρένεια.

Τρεις με τέσσερις εβδομάδες πριν από τις δολοφονίες, οι γιατροί φέρεται να άλλαξαν τα φάρμακα του Νικ, οπότε και «έχασε εντελώς τα λογικά του», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο tmz.com

Προσαρμοζόταν στα νέα φάρμακα

Μάλιστα, φέρεται να ήταν στη διαδικασία προσαρμογής στα νέα φάρμακα του, που υποτίθεται ότι θα στεθεροποιύσαν την κατάστασή του, όταν χτύπησε η τραγωδία.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Νικ Ράινερ πιθανότατα θα δηλώσει στο δικαστήριο αθώος λόγω παραφροσύνης.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης