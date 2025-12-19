Με σχιζοφρένεια είχε διαγνωστεί ο Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν δολοφονήσει τους γονείς του
Με σχιζοφρένεια είχε διαγνωστεί ο Νικ Ράινερ λίγες εβδομάδες πριν δολοφονήσει τους γονείς του
Ο 32χρονος Νικ φέρεται να ήταν υπό την παρακολούθηση ψυχιάτρων που του είχαν χορηγήσει φάρμακα για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του
Ο Νικ Ράινερ φέρεται να διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγες εβδομάδες πριν από τους αποτρόπαιους φόνους των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, και τα φάρμακα που έπαιρνε τον έκαναν να συμπεριφέρεται «ακανόνιστα και επικίνδυνα», σύμφωνα με το tmz.com.
Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Νικ, 32 ετών, βρισκόταν υπό τη φροντίδα ψυχιάτρου για ψυχική ασθένεια, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του είχε γίνει «ανησυχητική» τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου των γονιών του με μαχαίρι.
Τρεις με τέσσερις εβδομάδες πριν από τις δολοφονίες, οι γιατροί φέρεται να άλλαξαν τα φάρμακα του Νικ, οπότε και «έχασε εντελώς τα λογικά του», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο tmz.com
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Νικ Ράινερ πιθανότατα θα δηλώσει στο δικαστήριο αθώος λόγω παραφροσύνης.
Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Νικ, 32 ετών, βρισκόταν υπό τη φροντίδα ψυχιάτρου για ψυχική ασθένεια, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του είχε γίνει «ανησυχητική» τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου των γονιών του με μαχαίρι.
Είχε εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησηςΠρόσφατα φέρεται να είχε εισαχθεί σε ένα κέντρο απεξάρτησης, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος, με έδρα το Λος Άντζελες που ειδικεύεται στις ψυχικές ασθένειες και την κατάχρηση ουσιών, ανέφερε το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι η κατάχρηση ουσιών του είχε επιδεινώσει τη σχιζοφρένεια.
Τρεις με τέσσερις εβδομάδες πριν από τις δολοφονίες, οι γιατροί φέρεται να άλλαξαν τα φάρμακα του Νικ, οπότε και «έχασε εντελώς τα λογικά του», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο tmz.com
Προσαρμοζόταν στα νέα φάρμακαΜάλιστα, φέρεται να ήταν στη διαδικασία προσαρμογής στα νέα φάρμακα του, που υποτίθεται ότι θα στεθεροποιύσαν την κατάστασή του, όταν χτύπησε η τραγωδία.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Νικ Ράινερ πιθανότατα θα δηλώσει στο δικαστήριο αθώος λόγω παραφροσύνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα