«Ήταν ένα παιδί γεμάτο οργή από μικρός»: Τι αποκάλυψε οικογενειακός φίλος για τον Νικ Ράινερ που έσφαξε τους γονείς του
Σύμφωνα με μαρτυρία, ο 32χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του εμφάνιζε βίαια ξεσπάσματα από την παιδική ηλικία
Έντονα προβλήματα συμπεριφοράς από πολύ μικρή ηλικία φέρεται να παρουσίαζε ο Νικ Ράινερ, ο 32χρονος γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ, ο οποίος έχει συλληφθεί με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τους γονείς του στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.
Σε εκτενές ρεπορτάζ της Daily Mail, οικογενειακός φίλος που δηλώνει ότι γνώριζε τον Νικ «ολόκληρη τη ζωή του», περιγράφει ένα παιδί και στη συνέχεια έναν ενήλικα με ανεξέλεγκτες εκρήξεις θυμού, σοβαρά προβλήματα εθισμών και συμπεριφορά που προκαλούσε ανησυχία πολύ πριν από την εφηβεία.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία, τα ξεσπάσματα οργής του Νικ Ράινερ ξεκίνησαν ήδη από την ηλικία των 11 ετών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σε ένα περιστατικό στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Ρομπ Ράινερ αναγκάστηκε να τον κρατήσει σε «σφιχτή αγκαλιά» προκειμένου να τον περιορίσει, καθώς το παιδί είχε έντονη κρίση θυμού «χωρίς ουσιαστική αφορμή».
«Είχε τόσο θυμό στα μάτια του που ήταν τρομακτικό», φέρεται να λέει ο φίλος της οικογένειας, προσθέτοντας ότι αντίστοιχες εκρήξεις συνέχισαν και στην ενήλικη ζωή του.
Ο ίδιος άνθρωπος περιγράφει τον Νικ ως μια «δύσκολη παρουσία» στο σπίτι της οικογένειας, σημειώνοντας ότι συχνά εμφανιζόταν «απρόσεκτος, αγενής και εμφανώς υπό την επήρεια ουσιών», ενώ κάνει λόγο και για έντονη δυσοσμία, «από ιδρώτα και μαριχουάνα», όπως αναφέρει.
Σε ένα περιστατικό που τοποθετεί χρονικά πριν από δύο ή τρία χρόνια, περιγράφει τον Νικ να μπαίνει στην κουζίνα «ξεκάθαρα υπό την επήρεια», να παίρνει φαγητό και να αποχωρεί χωρίς να απαντήσει σε χαιρετισμό, παρά την παρέμβαση της μητέρας του.
Ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στάθηκαν εξαιρετικά προστατευτικοί απέναντι στον γιο τους, κάτι που, όπως λέγεται, προκαλούσε δυσαρέσκεια στα αδέλφια του, Ρόμι και Τζέικ. «Ο Νικ απορροφούσε το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας και της φροντίδας τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ο σκηνοθέτης είχε επιχειρήσει να βοηθήσει τον γιο του και επαγγελματικά. Το 2015 πατέρας και γιος συνεργάστηκαν στην ταινία «Being Charlie», ένα ημι-αυτοβιογραφικό δράμα για έναν πατέρα που προσπαθεί να διαχειριστεί τον εθισμένο γιο του. Ο Ρομπ Ράινερ υπέγραψε τη σκηνοθεσία, ενώ ο Νικ συνυπέγραψε το σενάριο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ηθοποιό Έρικ Όντε, μέλος του καστ, το κλίμα στα γυρίσματα ήταν συχνά τεταμένο. Όπως δήλωσε επίσης στη Daily Mail, πατέρας και γιος είχαν συχνά έντονες αντιπαραθέσεις μπροστά σε συνεργάτες, δημιουργώντας αίσθηση δυσφορίας.
Παρά τις προσπάθειες της οικογένειας να τον στηρίξει, ο Νικ Ράινερ είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη μακρόχρονη μάχη του με τον εθισμό σε κοκαΐνη, ηρωίνη και μεθαμφεταμίνη, καθώς και για περιόδους αστεγίας και επανειλημμένες εισαγωγές σε κέντρα απεξάρτησης από την ηλικία των 15 ετών.
I knew Rob Reiner's monster son Nick his whole life: Family friend reveals his 'grunting' and violent outbursts... how he always SMELT... and sign everyone missed at age 11 https://t.co/cHTmYQ0TO5— Daily Mail (@DailyMail) December 16, 2025
