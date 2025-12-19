Συμφωνία για την πώληση της TikTok στις ΗΠΑ σε Oracle, Silver Lake και MGX
Δεσμευτικές συμφωνίες υπεγράφησαν με τρεις αμερικανικούς επενδυτικούς ομίλους – Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου

Σε συμφωνία για την πώληση της δραστηριότητάς της στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξε η TikTok, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας της στην αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που επικαλείται το Associated Press, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις αμερικανικούς επενδυτικούς ομίλους: την Oracle, τη Silver Lake και την MGX.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο υπόμνημα, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου. Ο διευθύνων σύμβουλος της TikTok, Σου Ζι Τσου, ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι τόσο η ByteDance όσο και η TikTok έχουν ήδη προχωρήσει στην υπογραφή των απαραίτητων δεσμευτικών συμφωνιών με τους νέους επενδυτές.

Η νέα εταιρική δομή της TikTok στις ΗΠΑ

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας κοινοπραξίας για τη λειτουργία της TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 50% της νέας TikTok U.S. θα ανήκει σε κοινοπραξία νέων επενδυτών, με την Oracle, τη Silver Lake και την MGX να κατέχουν από 15% η καθεμία. Παράλληλα, ποσοστό 30,1% θα παραμείνει σε συνδεδεμένες εταιρείες υφιστάμενων επενδυτών της ByteDance, ενώ η ίδια η ByteDance θα διατηρήσει το 19,9% των μετοχών.

Η συμφωνία αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων και πολιτικών ανησυχιών στις ΗΠΑ γύρω από την ιδιοκτησία και τη διαχείριση δεδομένων της TikTok, με την εταιρεία να επιδιώκει μέσω της νέας δομής να διασφαλίσει τη συνέχιση της παρουσίας της στη μεγαλύτερη διαφημιστική της αγορά.
