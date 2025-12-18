Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Τηλεφωνικές απάτες και στη Γερμανία: Πατέρας και κόρη παγίδευσαν δύο φορές δήθεν αστυνομικούς που ζητούσαν χιλιάδες ευρώ
Ο 85χρονος δέχτηκε τηλεφωνήματα ότι δήθεν κάποιος συγγενής του έχει εμπλακεί σε θανατηφόρα τροχαία
Ένας 85χρονος Βαυαρός κατάφερε δύο φορές μέσα σε λίγους μήνες να παγιδεύσει απατεώνες που τηλεφώνησαν προσπαθώντας να του αποσπάσουν μετρητά και τιμαλφή.
Την Τρίτη έλαβε τη τυπική σε αυτές τις απάτες κλήση από έναν δήθεν αστυνομικό που του είπε ότι η εγγονή του είχε εμπλακεί σε θανατηφόρο ατύχημα και έπρεπε να καταβάλει εγγύηση.
Κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και φρόντισε να καθυστερήσει τον άνδρα που κάλεσε λέγοντάς του ότι θα του έφερνε 10.000 ευρώ σε μετρητά και αρκετά χρυσά νομίσματα.
Παράλληλα, η κόρη του κάλεσε την αστυνομία η οποία κατάφερε να συλλάβει έναν 20χρονο στο σημείο παραλαβής.
Ήταν η δεύτερη φορά που πατέρας και κόρη έστηναν παγίδα σε απατεώνα, αναφέρει ο Guardian.
Πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ένας άνδρας που προσποιούταν τον αστυνομικό προσπάθησε ζήτησε από τον συνταξιούχο περισσότερα από 60.000 ευρώ σε μετρητά γιατί η ανιψιά του είχε εμπλοκή σε θανατηφόρο δυστύχημα.
Όταν η 40χρονη γυναίκα έφτασε για να παραλάβει το δέμα με τα μετρητά στο σημείο παράδοσης, η αστυνομία την περίμενε.
Οι απάτες αυτού του είδους είναι συνηθισμένες και στη Γερμανία.
Στις αρχές Δεκεμβρίου, μια γυναίκα 80 ετών από το Μόναχο έδωσε μετρητά και χρυσό αξίας που έφτανε τα 600.000 ευρώ σε απατεώνες, αφού έλαβε τηλεφώνημα από μια «γιατρό» που ισχυριζόταν ότι ένα μέλος της οικογένειάς της χρειαζόταν επειγόντως ακριβά φάρμακα.
Ένας 24χρονος άνδρας έφτασε για να παραλάβει τα χρήματα και το χρυσό, ενώ ένας 59χρονος συνεργός τον περίμενε σε αυτοκίνητο. Η αστυνομία συνέλαβε και τους δύο επί τόπου και επέστρεψε τα τιμαλφή στη γυναίκα. Δεν είναι σαφές ποιος ειδοποίησε τις Αρχές.
Τον Ιούλιο, εγκληματίες εξαπάτησαν έναν 80χρονο άνδρα από το Ίνγκολστατ, αποσπώντας του χρυσό αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Άγνωστος άνδρας που υποδυόταν τον αστυνομικό του είπε ότι λόγω διαρρήξεων στην περιοχή, θα έπρεπε να αφήσει τις ράβδους χρυσού του στην είσοδο του σπιτιού του για να τις παραλάβουν, ώστε να τις μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.
Νωρίτερα την ίδια μέρα, ένας άνδρας που δήθεν ήταν υπάλληλος τράπεζας είχε καλέσει τον 80χρονο άνδρα και του είχε πει ότι ο λογαριασμός του είχε παραβιαστεί από κλέφτες και ότι έπρεπε να κάνει μια σειρά πληρωμών για να διορθώσει το πρόβλημα. Το θύμα έκανε αρκετές μεταφορές, καθεμία από τις οποίες ύψους χιλιάδων ευρώ.
Οι απάτες αυτού του είδους είναι συνηθισμένες και στη Γερμανία.
