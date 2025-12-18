Τουλάχιστον 4 νεκροί σε νέα αμερικανική επίθεση εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ναρκωτικά Ειρηνικός

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε πως υπήρχαν «πληροφορίες» πως το σκάφος αυτό «μετέφερε ναρκωτικά» 

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι εξαπέλυσαν νέα αεροπορική επιδρομή εναντίον ταχύπλοου στον ανατολικό Ειρηνικό, το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας τέσσερις επιβαίνοντες.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X πως υπήρχαν «πληροφορίες» πως το σκάφος αυτό «μετέφερε ναρκωτικά» και πρόσθεσε πως σκοτώθηκαν «συνολικά τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» --χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για τους ισχυρισμούς αυτούς-- δημοσιοποιώντας αποχαρακτηρισμένο βίντεο του πλήγματος, διάρκειας 15 δευτερολέπτων.



Από την αρχή του Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ εξαπολύουν βομβαρδισμούς εναντίον ταχύπλοων που διατείνονται πως μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό Ωκεανό. Στα πλήγματα αυτά έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον 99 άνθρωποι. Ουδέποτε έχει παρουσιαστεί κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί ειδικά τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει να τον ανατρέψει για να αρπάξει τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα του κόσμου.

«Η Βενεζουέλα είναι εντελώς περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη αρμάδα που συγκεντρώθηκε ποτέ στην ιστορία της νότιας Αμερικής», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ προχθές μέσω Truth Social, προσθέτοντας πως η ισχύς της θα συνεχίσει «να μεγεθύνεται».

Κλείσιμο
«Το σοκ που θα υποστούν θα είναι άνευ προηγουμένου», απείλησε ο αμερικανός πρόεδρος, που επισείει συχνά τελευταία το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Παράλληλα χθες, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως θα αναπτύξουν προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας τους στον Ισημερινό, κόμβο διακίνησης της κοκαΐνης που παράγεται σε άλλες χώρες της περιοχής, στο πλαίσιο «προσωρινής» επιχείρησης.
