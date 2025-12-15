Αυξήσεις μέχρι και 700% βλέπουν οι Ιταλοί στα εισιτήρια εν μέσω γιορτών

Οι τιμές στα αεροπορικά και τα σιδηροδρομικά εισιτήρια δυσκολεύουν τους φοιτητές - Μ ια θέση εσωτερικής πτήσης από τη Ρώμη μέχρι την Κατάνια της Σικελίας στις 23 Δεκεμβρίου κοστίζει 146 ευρώ, ενώ στις 13 Ιανουαρίου του νέου έτους η τιμή θα μειωθεί στα 17 ευρώ