Αυξήσεις μέχρι και 700% βλέπουν οι Ιταλοί στα εισιτήρια εν μέσω γιορτών
Οι τιμές στα αεροπορικά και τα σιδηροδρομικά εισιτήρια δυσκολεύουν τους φοιτητές - Μια θέση εσωτερικής πτήσης από τη Ρώμη μέχρι την Κατάνια της Σικελίας στις 23 Δεκεμβρίου κοστίζει 146 ευρώ, ενώ στις 13 Ιανουαρίου του νέου έτους η τιμή θα μειωθεί στα 17 ευρώ
Οι Ιταλοί που αποφάσισαν να περάσουν τα Χριστούγεννα ή και την Πρωτοχρονιά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία δυσάρεστη έκπληξη βλέποντας τις αυξήσεις στις τιμές τωνεισιτηρίων.
Όπως υπογραμμίζει η ιταλική ένωση καταναλωτών Codacons, το πρόβλημα αφορά κυρίως τους νέους που φοιτούν σε πανεπιστήμια μακριά από το πατρικό τους σπίτι και θα ήθελαν να κάνουν γιορτές με τους συγγενείς τους.
Οι αυξήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων, αν συγκρίνει κανείς την περίοδο των Χριστουγέννων με τις τιμές τις δεύτερης εβδομάδας του Ιανουαρίου, ξεπερνούν ακόμη και το 700%. Ειδικότερα, μια θέση εσωτερικής πτήσης από τη Ρώμη μέχρι την Κατάνια της Σικελίας στις 23 Δεκεμβρίου κοστίζει 146 ευρώ, ενώ στις 13 Ιανουαρίου του νέου έτους η τιμή θα μειωθεί στα 17 ευρώ.
Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στα εισιτήρια του σιδηροδρομικού δικτύου: πάντα στις 23 Δεκεμβρίου, μια θέση σε τρένα υψηλής ταχύτητας κοστίζει 62,90 ευρώ. Τρεις εβδομάδες αργότερα, η τιμή μειώνεται στα 37,90 ευρώ.
Όσο για τη σύνδεση της ιταλικής πρωτεύουσας με την Καλαβρία, η Codacons υπογραμμίζει ότι τις ημέρες των γιορτών, οι τιμές εκτινάσσονται μέχρι και κατά 400%. Η ιταλική αυτή ένωση καταναλωτών προσθέτει ότι με την αστρονομική αυτή άνοδο των τιμών πλήττονται, κυρίως, οι φοιτητές που προέρχονται από την Κάτω Ιταλία (όπου τα εισοδήματα των οικογενειών είναι χαμηλότερα) και ζήτησε να ασκηθεί έλεγχος από την αρμόδια κρατική αρχή που εγγυάται την τήρηση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού.
