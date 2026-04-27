O ηγέτης της Χεζμπολάχ «παίζει με τη φωτιά και θα κάψει τον Λίβανο», λέει ο Ισραέλ Κατς
Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Bηρυτό και το Ισραήλ και τις  χαρακτηρίζει «επικίνδυνη απόκλιση» που κινδυνεύει να οδηγήσει τον Λίβανο σε «κύκλο αστάθειας»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι η Χεζμπολάχ θα οδηγήσει τον Λίβανο σε καταστροφή, αφότου ο ηγέτης του φιλοϊρανικής οργάνωσης απέρριψε εκ νέου τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

«Ο Ναΐμ Κάσεμ παίζει με τη φωτιά και αυτή η φωτιά θα κάψει τη Χεζμπολάχ και ολόκληρο τον Λίβανο... Αν η λιβανέζικη κυβέρνηση συνεχίσει να δίνει προστασία στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, θα ξεσπάσει φωτιά και θα κάψει τους κέδρους του Λιβάνου», δήλωσε ο Κατς στην ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Ισραηλινού υπουργού.

Ο Κάσεμ επανέλαβε νωρίτερα σήμερα ότι η σιιτική οργάνωση απορρίπτει απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Bηρυτό και το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνη απόκλιση» που κινδυνεύει να οδηγήσει τον Λίβανο σε έναν «κύκλο αστάθειας».



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε σήμερα να βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι ο στόχος των απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ είναι ο τερματισμός του πολέμου, και απευθυνόμενος έμμεσα στη Χεζμπολάχ είπε ότι πραγματική «προδοσία» είναι να σέρνεται ο Λίβανος σε πόλεμο.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ωστόσο, το Ισραήλ εξαπολύει καθημερινά σχεδόν επιθέσεις κατά θέσεων της οργάνωσης στην επικράτεια του Λιβάνου.

Κλείσιμο
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες η σιιτική οργάνωση θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.

