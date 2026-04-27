Τραγωδία στην Ινδιανάπολη: 38χρονη επιβάτις έπεσε από ύψος 15 μέτρων στο αεροδρόμιο και πέθανε
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ινδιανάπολη Πτώση Νεκρή

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ινδιανάπολις, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία 38χρονη επιβάτις έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το WTHR η γυναίκα έπεσε από εξωτερική του πάνω τερματικού σταθμού του αεροδρομίου και κατέληξε στο έδαφος. Τα πρώτα άτομα που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν επί 30 λεπτά να σώσουν τη ζωή της, αλλά η 38χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η γυναίκα βρισκόταν στην εξωτερική άκρη του επιπέδου του πάνω τερματικού σταθμού ή γιατί έπεσε. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

