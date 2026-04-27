Σύγχρονες λύσεις πληρωμών μέσω POS και e-commerce που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν τα έσοδά τους άμεσα διαθέσιμα.
Τραγωδία στην Ινδιανάπολη: 38χρονη επιβάτις έπεσε από ύψος 15 μέτρων στο αεροδρόμιο και πέθανε
Τα πρώτα άτομα που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν επί 30 λεπτά να σώσουν τη ζωή της, αλλά η 38χρονη υπέκυψε στα τραύματά της
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ινδιανάπολις, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία 38χρονη επιβάτις έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το WTHR η γυναίκα έπεσε από εξωτερική του πάνω τερματικού σταθμού του αεροδρομίου και κατέληξε στο έδαφος. Τα πρώτα άτομα που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν επί 30 λεπτά να σώσουν τη ζωή της, αλλά η 38χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.
Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η γυναίκα βρισκόταν στην εξωτερική άκρη του επιπέδου του πάνω τερματικού σταθμού ή γιατί έπεσε. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
Police conducted a death investigation at Indianapolis International Airport on Saturday. The incident occurred around 12:15 p.m. https://t.co/TDgu3XDS2y pic.twitter.com/Yx0z4h0Ipa— FOX59 News (@FOX59) April 25, 2026
