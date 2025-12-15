Ταυτοποιήθηκε ο ύποπτος για την επίθεση στο πανεπιστήμιο του Μπράουν στις ΗΠΑ: Συνελήφθη 24χρονος από το Γουισκόνσιν

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο κτήριοόπου εκείνη την ώρα διεξάγονταν εξετάσεις. Άμεσα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς φοιτητές και προσωπικό, με σαφείς οδηγίες: «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας». Το πανεπιστήμιο Μπράουν αριθμεί περίπουΓια την ένοπλη επίθεση ενημερώθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών,, ο οποίος δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Είναι τρομερό», προσθέτοντας ότι «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».Στιγμές απόλυτου τρόμου κατέγραψε, στο μεταξύ, βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, δείχνοντας φοιτητές του Πανεπιστημίου Brown να έχουν καταφύγει σε βιβλιοθήκη του ιδρύματος, την ώρα που ακούγονταν δυνατοί κρότοι από πυροβολισμούς στον χώρο του πανεπιστημίου.

Brown University shooting



When police bust through the door as Students are hiding behind desks and cabinets.

You can tell by their faces they thought it was the shooter trying to get in..🙏🏼 glad they are safe https://t.co/4xSo2bmLVc pic.twitter.com/Hd1Yga0ye8 — Roughneck (@Roughneck4795) December 14, 2025

Στο βίντεο διακρίνονται περισσότεροι από δώδεκα έντρομοι και δακρυσμένοι φοιτητές, σκυμμένοι στο πάτωμα μπροστά από ράφια βιβλίων, ενώ τουλάχιστον επτά δυνατοί κρότοι ακούγονται καθαρά. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια μαζικής ένοπλης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και οκτώ να τραυματιστούν σοβαρά.





Ακούγονται πολλαπλοί δυνατοί κρότοι, την ώρα που οι φοιτητές κρύβονται μπροστά από τα ράφια της βιβλιοθήκης

Η μαζική ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της δύο νεκρούς και οκτώ βαριά τραυματίες

Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς προκάλεσε τους συγκεκριμένους θορύβους που ακούγονται στο βίντεο. Λίγο μετά τον τελευταίο κρότο, ωστόσο, δεκάδες αστυνομικοί, ντυμένοι με εξοπλισμό SWAT και κρατώντας όπλα, εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη, διατάσσοντας τους φοιτητές να σηκώσουν τα χέρια τους.«Είναι προφανές ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε… απλώς ακούστε τις εντολές μας και θα σας βγάλουμε από εδώ», ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς στο βίντεο.



Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους φοιτητές να πάρουν γρήγορα τα προσωπικά τους αντικείμενα, προτού συνοδευτούν εκτός του κτιρίου για λόγους ασφαλείας. Στα τελευταία πλάνα, οι φοιτητές φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι για να αρπάξουν τις τσάντες τους, λίγο πριν ολοκληρωθεί η καταγραφή.





Το ευρύτερο πλαίσιο της ένοπλης βίας στις ΗΠΑ



Η επίθεση στο Brown University εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης ένοπλης βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Gun Violence Archive, ο αριθμός των μαζικών πυροβολισμών έχει φτάσει τους 389 μέσα στο έτος, με την οργάνωση να ορίζει ως «μαζικό πυροβολισμό» κάθε περιστατικό με τέσσερις ή περισσότερους τραυματίες ή νεκρούς, χωρίς να υπολογίζεται ο δράστης.