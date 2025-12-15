Ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς Καστ εκλέγεται πρόεδρος της Χιλής
«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αδημονεί να συνεργαστεί με τον Χοσέ Αντόνιο Καστ για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας», αναφέρει ο Ρούμπιο σε μήνυμά του
Ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ εξελέγη νέος πρόεδρος της Χιλής, επιβλήθηκε χθες στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής της υποψήφιας συμμαχίας κομμάτων της αριστεράς και του κέντρου Γιανέτ Χάρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση της εφορευτικής επιτροπής (SERVEL).
Ο Καστ, υπερσυντηρητικός πρώην κοινοβουλευτικός 59 ετών, επικράτησε με 58,30% των ψήφων της Χάρα, η οποία έλαβε το 41,70%, κατά τα ως τώρα αποτελέσματα, με το 76% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί.
Υποστηρικτές του υποψηφίου της άκρας δεξιάς, ανεμίζοντας σημαίες της Χιλής, βγήκαν σε δρόμους πόλεων να πανηγυρίσουν τη νίκη του.
Ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «συνεχάρη» τον ακροδεξιό «εκλεγμένο πρόεδρο της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ για τη νίκη του» στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ «αδημονεί» να συνεργαστεί μαζί του «για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας» και για να «αναζωογονηθεί η (διμερής) εμπορική σχέση».
🔵 #TOMÉ: A esta hora, grupo de vecinos y vecinas se reúnen en la plaza de nuestra comuna para celebrar el triunfo del presidente electo de #Chile José Antonio Kast. #Elecciones2025 #Presidenciales2025 #eleccioneschile2025— Radio Aguamarina (@radioaguamarina) December 14, 2025
👉Acá más detalles https://t.co/cOB2jQQv0s pic.twitter.com/m1TC4YOVpk
Congratulations to Chilean President-Elect @JoseAntonioKast on his victory. The United States looks forward to partnering with his administration to strengthen regional security and revitalize our trade relationship.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025
