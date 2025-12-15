Προεδρικές εκλογές στη Χιλή: Η υποψήφια της αριστεράς αναγνωρίζει την ήττα της από τον ακροδεξιό αντίπαλό της

Η νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ σημαίνει πως για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοτσέτ θα αναλάβει το κορυφαίο αξίωμα στη Χιλή πολιτικός της άκρας δεξιάς