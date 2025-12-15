Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Προεδρικές εκλογές στη Χιλή: Η υποψήφια της αριστεράς αναγνωρίζει την ήττα της από τον ακροδεξιό αντίπαλό της
Προεδρικές εκλογές στη Χιλή: Η υποψήφια της αριστεράς αναγνωρίζει την ήττα της από τον ακροδεξιό αντίπαλό της
Η νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ σημαίνει πως για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοτσέτ θα αναλάβει το κορυφαίο αξίωμα στη Χιλή πολιτικός της άκρας δεξιάς
Η υποψήφια συμμαχίας της αριστεράς για την προεδρία της Χιλής Γιανέτ Χάρα αναγνώρισε την ήττα της στον δεύτερο γύρο των εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή από τον υποψήφιο της ακροδεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ.
Κατά τα αρχικά αποτελέσματα, με 20% των ψήφων καταμετρημένο, ο κ. Καστ εξασφάλιζε το 59,83% των ψήφων, έναντι 40,17% της κ. Χάρα· συνέχιζε να διατηρεί προβάδισμα κάπου 17 μονάδων με πάνω από το 57,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί.
«Η δημοκρατία μίλησε δυνατά και καθαρά», ανέφερε η κ. Χάρα μέσω X, προσθέτοντας πως τηλεφώνησε στον «εκλεγμένο πρόεδρο», τον υπερσυντηρητικό Καστ, προκειμένου «να του ευχηθεί επιτυχία» για «το καλό της Χιλής».
Η νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ σημαίνει πως για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοτσέτ, πριν από 35 χρόνια, θα αναλάβει το κορυφαίο αξίωμα στη Χιλή πολιτικός της άκρας δεξιάς.
Κατά τα αρχικά αποτελέσματα, με 20% των ψήφων καταμετρημένο, ο κ. Καστ εξασφάλιζε το 59,83% των ψήφων, έναντι 40,17% της κ. Χάρα· συνέχιζε να διατηρεί προβάδισμα κάπου 17 μονάδων με πάνω από το 57,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί.
«Η δημοκρατία μίλησε δυνατά και καθαρά», ανέφερε η κ. Χάρα μέσω X, προσθέτοντας πως τηλεφώνησε στον «εκλεγμένο πρόεδρο», τον υπερσυντηρητικό Καστ, προκειμένου «να του ευχηθεί επιτυχία» για «το καλό της Χιλής».
La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.— Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025
A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida…
Η νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ σημαίνει πως για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοτσέτ, πριν από 35 χρόνια, θα αναλάβει το κορυφαίο αξίωμα στη Χιλή πολιτικός της άκρας δεξιάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα