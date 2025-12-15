Προεδρικές εκλογές στη Χιλή: Η υποψήφια της αριστεράς αναγνωρίζει την ήττα της από τον ακροδεξιό αντίπαλό της
ΚΟΣΜΟΣ
Χιλή Εκλογές

Προεδρικές εκλογές στη Χιλή: Η υποψήφια της αριστεράς αναγνωρίζει την ήττα της από τον ακροδεξιό αντίπαλό της

Η νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ σημαίνει πως για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοτσέτ θα αναλάβει το κορυφαίο αξίωμα στη Χιλή πολιτικός της άκρας δεξιάς


2 ΣΧΟΛΙΑ
Η υποψήφια συμμαχίας της αριστεράς για την προεδρία της Χιλής Γιανέτ Χάρα αναγνώρισε την ήττα της στον δεύτερο γύρο των εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή από τον υποψήφιο της ακροδεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ.

Κατά τα αρχικά αποτελέσματα, με 20% των ψήφων καταμετρημένο, ο κ. Καστ εξασφάλιζε το 59,83% των ψήφων, έναντι 40,17% της κ. Χάρα· συνέχιζε να διατηρεί προβάδισμα κάπου 17 μονάδων με πάνω από το 57,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί.

«Η δημοκρατία μίλησε δυνατά και καθαρά», ανέφερε η κ. Χάρα μέσω X, προσθέτοντας πως τηλεφώνησε στον «εκλεγμένο πρόεδρο», τον υπερσυντηρητικό Καστ, προκειμένου «να του ευχηθεί επιτυχία» για «το καλό της Χιλής».



Η νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ σημαίνει πως για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Πινοτσέτ, πριν από 35 χρόνια, θα αναλάβει το κορυφαίο αξίωμα στη Χιλή πολιτικός της άκρας δεξιάς.
