Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Με 83,6% επανεξελέγη πρόεδρος της CSU ο Μάρκους Ζέντερ, πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία του κόμματος
Με 83,6% επανεξελέγη πρόεδρος της CSU ο Μάρκους Ζέντερ, πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία του κόμματος
Ήλπιζε, αν όχι σε επανάληψη του 96,6% του 2023, τουλάχιστον σε ποσοστό άνω του 90%
Με 83,6% ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ επανεξελέγη πρόεδρος της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), με το χειρότερο ποσοστό στην ιστορία του κόμματος. «Πάντα θα μας άρεσε κάτι παραπάνω», δήλωσε ο ίδιος, εμφανώς αιφνιδιασμένος και ενόψει των δημοτικών εκλογών στην Βαυαρία τον ερχόμενο Μάρτιο.
«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στον λαό, η οποία επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τα πολιτικά κόμματα, οπότε είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτό και δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είτε πρόκειται για δύο είτε για τρεις ψήφους περισσότερες είτε για λιγότερες, αυτό που έχει σημασία είναι να λάβεις ισχυρή υποστήριξη, ειδικά στα θέματα που εξετάζονται. Και το ένιωσα αυτό πολύ έντονα», δήλωσε ο κ. Ζέντερ, ο οποίος ήλπιζε, αν όχι σε επανάληψη του 96,6% του 2023, τουλάχιστον σε ποσοστό άνω του 90%. Αντιθέτως, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, εξελέγη κατόπιν αντιπρόεδρος με ποσοστό 93,7%.
Παρόλα αυτά ο κ. Ζέντερ περιέγραψε το κόμμα του ως «το πιο ενωμένο της Γερμανίας», το οποίο έχει επιτύχει όλους τους στόχους του, τόσο στην Βαυαρία όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ενώ τόνισε ότι «εμείς θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς τη Γερμανία, αλλά η Γερμανία θα ήταν εντελώς χρεοκοπημένη και αβοήθητη χωρίς εμάς».
Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και εταίρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) υπερασπίστηκε σε πολλά θέματα τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, δικαιώνοντάς τον μεταξύ άλλων για τη δήλωσή του περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνεται από τους μετανάστες, αλλά και για την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «χωρίς τον Μερτς, η Ευρώπη δεν θα είχε φωνή». «Το μεγάλο λάθος του 2015 έχει διορθωθεί», είπε επίσης, με το βλέμμα στο μεταναστευτικό, ενώ, αναφερόμενος στις οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, μίλησε για Ευρώπη η οποία είναι «περισσότερο θεατής» και χαρακτήρισε την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) «φερέφωνα του Πούτιν» και «γελοτοποιούς της αυλής», ζητώντας «να μην επαναλάβουμε τα λάθη της Βαϊμάρης».
«Θα καταλάβουμε πιθανότατα τις διαστάσεις αυτού που βιώνουμε στον κόσμο μόνο σε πολλά χρόνια από τώρα. Δεν είναι τα σκαμπανεβάσματα των καλών σχέσεων. Είναι η πραγματική τεκτονική μετατόπιση των πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας», δήλωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος μιλώντας στο συνέδριο της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) που πραγματοποιείται στο Μόναχο και τόνισε ότι η εποχή της «Pax Americana» έχει πλέον παρέλθει. «Δεν θα μας βοηθήσει η νοσταλγία. Έτσι είναι τα πράγματα. Οι Αμερικανοί προωθούν τώρα τα συμφέροντά τους με μεγάλη δύναμη και για αυτό πρέπει κι εμείς να προωθήσουμε τώρα τα δικά μας», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στην Ουκρανία και στη σημασία της περαιτέρω στήριξής της, ο κ. Μερτς είπε χαρακτηριστικά: «Ναι, δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον ούτε μόνο σε ειρήνη» και σημείωσε ότι αυτό επί της ουσίας συμβαίνει από τον Μάιο του 2014 με την προσάρτηση της Κριμαίας. «Αν ο Πούτιν κατακτούσε την Ουκρανία, αυτό δεν θα του ήταν αρκετό. Τότε στο στόχαστρό του θα βρισκόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση (…) Και δεν είμαι διατεθειμένος να παίξω κορώνα-γράμματα την πιο μακρά περίοδο ειρήνης στην ήπειρό μας», υπογράμμισε και ανέφερε τέσσερις προτεραιότητες: στήριξη στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί, συνοχή εντός της ΕΕ και εντός του ΝΑΤΟ και μαζικές επενδύσεις στις δικές μας αμυντικές ικανότητες.
Απευθυνόμενος μάλιστα στους νέους της Γερμανίας και με το βλέμμα στην στρατιωτική θητεία, εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι διατεθειμένοι να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. «Αυτή η χώρα προσφέρει πολλές ευκαιρίες, περισσότερες από τις περισσότερες άλλες χώρες. Αλλά θέλουμε και μια συνεισφορά από εσάς ώστε αυτή η χώρα να μπορέσει να οδηγηθεί στο μέλλον με πνεύμα ελευθερίας», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι αρχικά αυτό θα γίνει σε εθελοντική βάση, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει, εάν χρειαστεί.
Ο κ. Μερτς ανέδειξε επίσης ως ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησής του μαζί με την διασφάλιση των ικανοτήτων της Γερμανίας την αναδιάρθρωσή της και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της. Περιέγραψε μάλιστα την Γερμανία ως «περίπτωση που χρειάζεται ανακαίνιση από την αρχή», επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν θα συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη και βεβαίως όχι χωρίς τη βοήθεια των πολιτών.
«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στον λαό, η οποία επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τα πολιτικά κόμματα, οπότε είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτό και δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είτε πρόκειται για δύο είτε για τρεις ψήφους περισσότερες είτε για λιγότερες, αυτό που έχει σημασία είναι να λάβεις ισχυρή υποστήριξη, ειδικά στα θέματα που εξετάζονται. Και το ένιωσα αυτό πολύ έντονα», δήλωσε ο κ. Ζέντερ, ο οποίος ήλπιζε, αν όχι σε επανάληψη του 96,6% του 2023, τουλάχιστον σε ποσοστό άνω του 90%. Αντιθέτως, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, εξελέγη κατόπιν αντιπρόεδρος με ποσοστό 93,7%.
Παρόλα αυτά ο κ. Ζέντερ περιέγραψε το κόμμα του ως «το πιο ενωμένο της Γερμανίας», το οποίο έχει επιτύχει όλους τους στόχους του, τόσο στην Βαυαρία όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ενώ τόνισε ότι «εμείς θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς τη Γερμανία, αλλά η Γερμανία θα ήταν εντελώς χρεοκοπημένη και αβοήθητη χωρίς εμάς».
Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και εταίρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) υπερασπίστηκε σε πολλά θέματα τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, δικαιώνοντάς τον μεταξύ άλλων για τη δήλωσή του περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνεται από τους μετανάστες, αλλά και για την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «χωρίς τον Μερτς, η Ευρώπη δεν θα είχε φωνή». «Το μεγάλο λάθος του 2015 έχει διορθωθεί», είπε επίσης, με το βλέμμα στο μεταναστευτικό, ενώ, αναφερόμενος στις οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, μίλησε για Ευρώπη η οποία είναι «περισσότερο θεατής» και χαρακτήρισε την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) «φερέφωνα του Πούτιν» και «γελοτοποιούς της αυλής», ζητώντας «να μην επαναλάβουμε τα λάθη της Βαϊμάρης».
«Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά όχι πλέον και μόνο σε ειρήνη», δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ ΜερτςΔεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον και μόνο σε ειρήνη», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και έκανε λόγο για «τεκτονική μετατόπιση» των πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας και όχι απλώς «σκαμπανεβάσματα» στις καλές σχέσεις μεταξύ κρατών. Αναφερόμενος στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας του, περιέγραψε την Γερμανία ως «περίπτωση που χρειάζεται ανακαίνιση».
«Θα καταλάβουμε πιθανότατα τις διαστάσεις αυτού που βιώνουμε στον κόσμο μόνο σε πολλά χρόνια από τώρα. Δεν είναι τα σκαμπανεβάσματα των καλών σχέσεων. Είναι η πραγματική τεκτονική μετατόπιση των πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας», δήλωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος μιλώντας στο συνέδριο της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) που πραγματοποιείται στο Μόναχο και τόνισε ότι η εποχή της «Pax Americana» έχει πλέον παρέλθει. «Δεν θα μας βοηθήσει η νοσταλγία. Έτσι είναι τα πράγματα. Οι Αμερικανοί προωθούν τώρα τα συμφέροντά τους με μεγάλη δύναμη και για αυτό πρέπει κι εμείς να προωθήσουμε τώρα τα δικά μας», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στην Ουκρανία και στη σημασία της περαιτέρω στήριξής της, ο κ. Μερτς είπε χαρακτηριστικά: «Ναι, δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον ούτε μόνο σε ειρήνη» και σημείωσε ότι αυτό επί της ουσίας συμβαίνει από τον Μάιο του 2014 με την προσάρτηση της Κριμαίας. «Αν ο Πούτιν κατακτούσε την Ουκρανία, αυτό δεν θα του ήταν αρκετό. Τότε στο στόχαστρό του θα βρισκόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση (…) Και δεν είμαι διατεθειμένος να παίξω κορώνα-γράμματα την πιο μακρά περίοδο ειρήνης στην ήπειρό μας», υπογράμμισε και ανέφερε τέσσερις προτεραιότητες: στήριξη στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί, συνοχή εντός της ΕΕ και εντός του ΝΑΤΟ και μαζικές επενδύσεις στις δικές μας αμυντικές ικανότητες.
Απευθυνόμενος μάλιστα στους νέους της Γερμανίας και με το βλέμμα στην στρατιωτική θητεία, εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι διατεθειμένοι να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. «Αυτή η χώρα προσφέρει πολλές ευκαιρίες, περισσότερες από τις περισσότερες άλλες χώρες. Αλλά θέλουμε και μια συνεισφορά από εσάς ώστε αυτή η χώρα να μπορέσει να οδηγηθεί στο μέλλον με πνεύμα ελευθερίας», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι αρχικά αυτό θα γίνει σε εθελοντική βάση, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει, εάν χρειαστεί.
Ο κ. Μερτς ανέδειξε επίσης ως ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησής του μαζί με την διασφάλιση των ικανοτήτων της Γερμανίας την αναδιάρθρωσή της και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της. Περιέγραψε μάλιστα την Γερμανία ως «περίπτωση που χρειάζεται ανακαίνιση από την αρχή», επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν θα συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη και βεβαίως όχι χωρίς τη βοήθεια των πολιτών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα