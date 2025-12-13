Προφυλακιστέος για πέντε μήνες κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε
Ο Άρσε κατηγορείται πως επέτρεψε να μεταφερθούν κεφάλαια που προορίζονταν για την ανάπτυξη κοινοτήτων αυτοχθόνων σε προσωπικούς λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών ηγετών
Προφυλακιστέος για πέντε μήνες κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη στη Λα Πας στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς.
Ο Άρσε, ο οποίος παρέδωσε την εξουσία τον προηγούμενο μήνα, θα κρατηθεί σε φυλακή της βολιβιανής πρωτεύουσας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.
Η υπό διερεύνηση υπόθεση αφορά την περίοδο που ο Λουίς Άρσε ήταν υπουργός Οικονομίας επί προεδρίας του προκατόχου του, Έβο Μοράλες. Ο Άρσε κατηγορείται πως επέτρεψε να μεταφερθούν κεφάλαια που προορίζονταν για την ανάπτυξη κοινοτήτων αυτοχθόνων σε προσωπικούς λογαριασμούς αγροτοσυνδικαλιστών ηγετών.
