Επένδυση της Disney στην OpenAI: Οι χαρακτήρες της θα είναι διαθέσιμοι σε χρήστες για την παραγωγή βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
OpenAI Disney Τεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση της Disney στην OpenAI: Οι χαρακτήρες της θα είναι διαθέσιμοι σε χρήστες για την παραγωγή βίντεο

Όσοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα βίντεο Sora θα μπορούν να δημιουργούν σύντομα βίντεο με εκατοντάδες χαρακτήρες της Disney, της Marvel, της Pixar και του Star Wars

Επένδυση της Disney στην OpenAI: Οι χαρακτήρες της θα είναι διαθέσιμοι σε χρήστες για την παραγωγή βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η OpenAI και η Disney σύναψαν συμφωνία που θα επιτρέπει τη χρήση των χαρακτήρων του ομίλου στο Sora, την πλατφόρμα της OpenΑΙ με βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι χρήστες του Sora θα μπορούν να δημιουργούν σύντομα βίντεο τα οποία θα αντλούν από περισσότερους από 200 χαρακτήρες της Disney, της Marvel, της Pixar και του Star Wars, στο πλαίσιο της τριετούς συμφωνίας.

Επιλογή από τα βίντεο που δημιουργήθηκαν από τους χρήστες θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα Disney+.

Από την πλευρά της η Disney θα χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές της OpenAI για να δημιουργήσει νέα προϊόντα και εργαλεία ενώ θα χρησιμοποιήσει το ChatGPT για τους υπαλλήλους της.

Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, η Disney θα πάρει ένα μερίδιο από το κεφάλαιο της OpenAI ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και θα λάβει χρηματοπιστωτικά παράγωγα (warrants) που θα της επιτρέπουν να αποκτήσει σε μεταγενέστερο χρόνο μετοχές της δημιουργού του ChatGPT.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ, χαιρέτισε τη συμφωνία που συνδυάζει τις «εμβληματικές ιστορίες και χαρακτήρες» της εταιρείας του με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI. Αυτό θα δώσει «τη φαντασία και τη δημιουργικότητα απευθείας στα χέρια των οπαδών της Disney με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί», ισχυρίστηκε.

Όπως σημειώνει ο Guardian, η συμφωνία έρχεται εν μέσω έντονου άγχους στο Χόλιγουντ για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία, αλλά και τα δικαιώματα των δημιουργών.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης