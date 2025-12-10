Ουκρανικός βομβαρδισμός σε νοσοκομείο στην κατεχόμενη Χερσώνα, τρεις νεκροί
Ουκρανία Ρωσία Χερσώνα βομβαρδισμός Νοσοκομείο Νεκροί

Ουκρανικός βομβαρδισμός σε νοσοκομείο στην κατεχόμενη Χερσώνα, τρεις νεκροί

Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες είναι εργαζόμενοι του νοσοκομείου

Ουκρανικός βομβαρδισμός σε νοσοκομείο στην κατεχόμενη Χερσώνα, τρεις νεκροί
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από ουκρανικό βομβαρδισμό σε ένα νοσοκομείο στο κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Χερσώνας, δήλωσε στο Telegram ένας διορισμένος από την Μόσχα τοπικός κυβερνήτης.

Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες είναι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

«Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και ένας σοβαρά τραυματισμένος άνδρας βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας», τόνισε ο Βλαντίμιρ Σάλντο.
