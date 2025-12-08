Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Ολλανδία: Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για άλλα 700 εκατ. ευρώ ως βοήθεια για το Κίεβο το 2026
Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως δεσμευτεί για 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια για τον επόμενο χρόνο
Η Ολλανδία θα διαθέσει άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία για στρατιωτική υποστήριξη το πρώτο τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε σήμερα η ολλανδική κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως δεσμευτεί για 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια για τον επόμενο χρόνο, αλλά ένα μεγάλο τμήμα αυτών των χρημάτων ήδη δαπανήθηκε αυτόν τον χρόνο.
