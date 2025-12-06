Μάρτυρας σε έρευνα για διαφθορά στο δικαστικό σύστημα της Νότιας Αφρικής δολοφονήθηκε

Η επιτροπή έρευνας συνεχίζει τις ακροάσεις για τις διασυνδέσεις πολιτικών και εγκληματικών οργανώσεων - Ακόμη δεν έχουν γίνει συλλήψεις