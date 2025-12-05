Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως κατέστρεψε μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ της Ρωσίας στην Κριμαία, δείτε βίντεο
Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως κατέστρεψε μαχητικό αεροσκάφος και ραντάρ της Ρωσίας στην Κριμαία, δείτε βίντεο

Το μαχητικό πολλαπλών ρόλων τύπου MiG-29 βρισκόταν σταθμευμένο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Κάσα και σύμφωνα με τους Ουκρανούς χτυπήθηκε από drone

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι επιδρομή drones κατέστρεψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων τύπου MiG-29 καθώς και σταθμό ραντάρ στη χερσόνησο της Κριμαίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το μαχητικό βρισκόταν σταθμευμένο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Κάσα, ανέφερε η ίδια πηγή, δημοσιοποιώντας βίντεο που εικονίζει μη επανδρωμένο εναέριο όχημα να το πλήττει.



Τα μαχητικά του τύπου είχαν σχεδιαστεί τη σοβιετική εποχή και παρήχθησαν κατά μεγάλους αριθμούς -- αποτελούσαν άλλωστε στο παρελθόν το κύριο μαχητικό και της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, προτού το Κίεβο στραφεί σε τύπους δυτικής κατασκευής, εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία που οδεύει να κλείσει τέσσερα χρόνια τον Φεβρουάριο.

Οι πληροφορίες που δημοσιοποίησε η υπηρεσία δεν μπορούν να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Δημοσίευμα σε αμερικανικό ιστότοπο εξειδικευμένο στις στρατιωτικές υποθέσεις που παρακολουθεί συστηματικά τον πόλεμο σημειώνει πως το δείγμα που φέρεται να καταστράφηκε μοιάζει να ήταν αναβαθμισμένο και προηγμένο, σχεδιασμένο προκειμένου να επιχειρεί από αεροπλανοφόρο, ωστόσο συμπληρώνει πως θα μπορούσε να μην ήταν επιχειρησιακό, ή να αποτελούσε ομοίωμα. Υπογραμμίζει επίσης πως τα αεροσκάφη του τύπου σπανίως χρησιμοποιούνται στον πόλεμο.

