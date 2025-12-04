Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Συνετρίβη F-16 κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Καλιφόρνια, ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια πριν την πρόσκρουση, δείτε βίντεο
Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16C Fighting Falcon συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης (3/12) στο Σαν Μπερναρντίνο στην Νότιας Καλιφόρνιας κατά τη διάρκεια επίδειξης της Πολεμικής Αεροπορίας «Thunderbirds».
O πιλότος του αεροσκάφους πρόλαβε να εκτιναχθεί με ασφάλεια και κατάφερε να προσγειωθεί με αλεξίπτωτο στο έδαφος.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Σαν Μπερναρντίνο, ο πιλότος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.
Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, «το περιστατικό της Τετάρτης βρίσκεται υπό έρευνα και περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της 57ης Πτέρυγας».
🇺🇸🚨#BREAKING: An F-16C Fighting Falcon from the USAF Thunderbirds demonstration team has crashed south of Trona Airport, near Death Valley, California.#USA #F16 #Thunderbirds #BreakingNews pic.twitter.com/kmMN6AbwfM— TheWarPolitics (@TheWarPolitics0) December 4, 2025
An F-16C fighter jet from the elite USAF Thunderbirds demonstration team crashed near China Lake, San Bernardino County, California during a training mission.— Tactical Tipu (@Tactical_Tipu) December 4, 2025
The Thunderbird pilot executed a flawless ejection, landing safely and remaining in stable condition with no life… pic.twitter.com/eVwthJvokf
