Συνετρίβη F-16 κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Καλιφόρνια, ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια πριν την πρόσκρουση, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Συντριβή αεροσκάφους Καλιφόρνια Πιλότος Σαν Μπερναρντίνο F-16 Πολεμική Αεροπορία ΗΠΑ

O πιλότος του αεροσκάφους F-16C Fighting Falcon πρόλαβε να εκτιναχθεί με ασφάλεια και κατάφερε να προσγειωθεί με αλεξίπτωτο στο έδαφος

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16C Fighting Falcon συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης (3/12) στο Σαν Μπερναρντίνο στην Νότιας Καλιφόρνιας κατά τη διάρκεια επίδειξης της Πολεμικής Αεροπορίας «Thunderbirds».

O πιλότος του αεροσκάφους πρόλαβε να εκτιναχθεί με ασφάλεια και κατάφερε να προσγειωθεί με αλεξίπτωτο στο έδαφος.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Σαν Μπερναρντίνο, ο πιλότος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Όπως τόνισε σε ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, «το περιστατικό της Τετάρτης βρίσκεται υπό έρευνα και περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της 57ης Πτέρυγας».

