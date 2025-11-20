Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως υπέγραψε τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως υπέγραψε τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν
Tο υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση Επστάιν θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι υπέγραψε νόμο για τη δημοσιοποίηση του υλικού του φακέλου του Τζέφρι Επστάιν, στην οποία πρόβαλε αντίσταση επί μήνες.
«Μόλις υπέγραψα τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν!», ανέφερε, με όλη την πρόταση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτηση του, σχεδόν τετρακοσίων λέξεων, με την οποία κατηγόρησε δημοκρατικούς πως προσπαθούν να κρύψουν την «αλήθεια» για τον εκατομμυριούχο χρηματομεσίτη και σύμβουλο επενδύσεων που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.
«Η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν παρέδωσε ούτε ένα αρχείο ή σελίδα που να σχετίζεται με τον Δημοκρατικό Έπστάον, ούτε μίλησαν ποτέ γι' αυτόν. Οι Δημοκρατικοί χρησιμοποίησαν το ζήτημα «Επστάιν», το οποίο τους επηρεάζει πολύ περισσότερο από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, προκειμένου να προσπαθήσουν να αποσπάσουν την προσοχή από τις ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ μας Νίκες, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟΥ ΝΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ, των Ισχυρών Συνόρων, του Κανένας Άνδρας στα Γυναικεία Αθλήματα ή των Τρανς για Όλους, του τερματισμού του ρεκόρ του πληθωρισμού του Μπάιντεν, της μείωσης των τιμών, των μεγαλύτερων φορολογικών και κανονιστικών περικοπών στην Ιστορία, του τερματισμού ΟΚΤΩ πολέμων, της ανοικοδόμησης του Στρατού μας, της εξόντωσης των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, της επένδυσης τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, της δημιουργίας της «ΠΙΟ ΚΑΥΤΗΣ» χώρας οπουδήποτε στον κόσμο, ακόμη και της ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΗΤΤΑΣ στους Δημοκρατικούς στην πρόσφατη καταστροφή του Shutdown», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Τραμπ στην ανάρτησή του.
Η υπόθεση Επστάιν - με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση για χρόνια ο ακόμη τότε επιχειρηματίας Τραμπ - μετατράπηκε σε αγκάθι στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, μολονότι ήταν ο ίδιος που τροφοδοτούσε θεωρίες συνωμοσίας και υποσχόταν πολύκροτες αποκαλύψεις προεκλογικά.
Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του Παμ Μπόντι διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση Επστάιν θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος, υποσχόμενη «μέγιστη διαφάνεια».
Ειδήσεις σήμερα:
Το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών και μείωση του στρατού
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Το οικογενειακό μυστικό για το θάνατο του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα - Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για το τροχαίο με τη γουρούνα οι γονείς και οι συγγενείς του
«Μόλις υπέγραψα τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν!», ανέφερε, με όλη την πρόταση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτηση του, σχεδόν τετρακοσίων λέξεων, με την οποία κατηγόρησε δημοκρατικούς πως προσπαθούν να κρύψουν την «αλήθεια» για τον εκατομμυριούχο χρηματομεσίτη και σύμβουλο επενδύσεων που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.
«Η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν παρέδωσε ούτε ένα αρχείο ή σελίδα που να σχετίζεται με τον Δημοκρατικό Έπστάον, ούτε μίλησαν ποτέ γι' αυτόν. Οι Δημοκρατικοί χρησιμοποίησαν το ζήτημα «Επστάιν», το οποίο τους επηρεάζει πολύ περισσότερο από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, προκειμένου να προσπαθήσουν να αποσπάσουν την προσοχή από τις ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ μας Νίκες, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟΥ ΝΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ, των Ισχυρών Συνόρων, του Κανένας Άνδρας στα Γυναικεία Αθλήματα ή των Τρανς για Όλους, του τερματισμού του ρεκόρ του πληθωρισμού του Μπάιντεν, της μείωσης των τιμών, των μεγαλύτερων φορολογικών και κανονιστικών περικοπών στην Ιστορία, του τερματισμού ΟΚΤΩ πολέμων, της ανοικοδόμησης του Στρατού μας, της εξόντωσης των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, της επένδυσης τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, της δημιουργίας της «ΠΙΟ ΚΑΥΤΗΣ» χώρας οπουδήποτε στον κόσμο, ακόμη και της ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΗΤΤΑΣ στους Δημοκρατικούς στην πρόσφατη καταστροφή του Shutdown», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Τραμπ στην ανάρτησή του.
Η υπόθεση Επστάιν - με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση για χρόνια ο ακόμη τότε επιχειρηματίας Τραμπ - μετατράπηκε σε αγκάθι στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, μολονότι ήταν ο ίδιος που τροφοδοτούσε θεωρίες συνωμοσίας και υποσχόταν πολύκροτες αποκαλύψεις προεκλογικά.
Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του Παμ Μπόντι διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση Επστάιν θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος, υποσχόμενη «μέγιστη διαφάνεια».
Ειδήσεις σήμερα:
Το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών και μείωση του στρατού
Καρέ - καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που τον οδήγησε στον θάνατο
Το οικογενειακό μυστικό για το θάνατο του μικρού Ανδρέα στην Αχαΐα - Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για το τροχαίο με τη γουρούνα οι γονείς και οι συγγενείς του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα