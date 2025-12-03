Ουγγαρία και Σλοβακία θα προσφύγουν κατά της απόφασης της ΕΕ για τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, δήλωσε ο Σιγιάρτο
Ευρωπαϊκή Ένωση Ουγγαρία Σλοβακία Φυσικό αέριο Ρωσία Εισαγωγές

Ουγγαρία και Σλοβακία θα προσφύγουν κατά της απόφασης της ΕΕ για τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, δήλωσε ο Σιγιάρτο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε νωρίτερα σήμερα στη σταδιακή εξάλειψη των εισαγωγών ρωσικού αερίου μέχρι τα τέλη του 2027

Ουγγαρία και Σλοβακία θα προσφύγουν κατά της απόφασης της ΕΕ για τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, δήλωσε ο Σιγιάρτο
Είναι αδύνατο για την Ουγγαρία να δεχθεί και να εφαρμόσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταδιακή εξάλειψη των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας, επειδή θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, δήλωσε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Ο Σιγιάρτο δήλωσε επίσης ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία θα προσφύγουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, CJEU) εναντίον της απόφασης, μόλις αυτή οριστικοποιηθεί.

Νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε στη σταδιακή εξάλειψη των εισαγωγών ρωσικού αερίου μέχρι τα τέλη του 2027 στο πλαίσιο προσπάθειας για να σταματήσει η εδώ και δεκαετίες εξάρτηση του συνασπισμού από τη ρωσική ενέργεια.

