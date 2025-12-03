Κατηγορίες περί ευνοιοκρατίας απαγγέλθηκαν επισήμως κατά της Φεντερίκα Μογκερίνι, αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε επισήμως το 2021. Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, αρμόδιο για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των πόρων της Ένωσης και κάθε άλλης παράβασης που θίγει τα οικονομικά της συμφέροντα (διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ).Το υπερεθνικό αυτό όργανο είναι επιφορτισμένο όχι μόνο με τη διεξαγωγή ερευνών, αλλά και με τη δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη των δραστών τέτοιων παραβάσεων — μια πρωτοφανής αρμοδιότητα, την οποία δεν διέθετε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).Η έρευνα έχει ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ανακριτή της Ιπρ, της Δυτικής Φλάνδρας, όπου βρίσκεται η Μπρυζ.