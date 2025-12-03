Κομισιόν: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα για ενδεχόμενη απάτη
Κομισιόν: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα για ενδεχόμενη απάτη
Οι αρχές έκριναν ότι δεν συντρέχει κίνδυνος διαφυγής για την πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν και τον πρώην γγ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
Ελεύθεροι αφέθηκαν η Φεντερίκα Μογκερίνι και ο Στέφανο Σανίνο, με τις αρχές να κρίνουν ότι δεν συντρέχει κίνδυνος διαφυγής, ενώ η έρευνα για ενδεχόμενη απάτη στους διαγωνισμούς της ΕΕ συνεχίζεται. Οι δύο αξιωματούχοι είχαν συλληφθεί από τη βελγική αστυνομία την Τρίτη στο πλαίσιο έρευνας για απάτη.
Η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι και ο πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Στέφανο Σανίνο αφέθηκαν ελεύθεροι από την κράτηση, αφού κρατήθηκαν για ανάκριση σε σχέση με έρευνα για απάτη, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το ευρωπαϊκό γραφείο του δημόσιου κατήγορου.
Η Μογκερίνι, πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ο Σανίνο και ένα μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου συνελήφθησαν την Τρίτη στο πλαίσιο έρευνας για το κατά πόσο ο δημόσιος διαγωνισμός που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) το 2021-22, με στόχο την επιλογή ακαδημαϊκού ιδρύματος για τη φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας, είχε «στηθεί» υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης.
«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρούνται κίνδυνος διαφυγής», αναφέρει η ανακοίνωση του εισαγγελέα.
Οι κατηγορίες δεν έχουν αποδειχθεί, και η Μογκερίνι, ο Σανίνο και το τρίτο άτομο που συνελήφθη τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να κριθούν ένοχοι από δικαστήριο.
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι και ο πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Στέφανο Σανίνο αφέθηκαν ελεύθεροι από την κράτηση, αφού κρατήθηκαν για ανάκριση σε σχέση με έρευνα για απάτη, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το ευρωπαϊκό γραφείο του δημόσιου κατήγορου.
Η Μογκερίνι, πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ο Σανίνο και ένα μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου συνελήφθησαν την Τρίτη στο πλαίσιο έρευνας για το κατά πόσο ο δημόσιος διαγωνισμός που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) το 2021-22, με στόχο την επιλογή ακαδημαϊκού ιδρύματος για τη φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας, είχε «στηθεί» υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης.
«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρούνται κίνδυνος διαφυγής», αναφέρει η ανακοίνωση του εισαγγελέα.
Οι κατηγορίες δεν έχουν αποδειχθεί, και η Μογκερίνι, ο Σανίνο και το τρίτο άτομο που συνελήφθη τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να κριθούν ένοχοι από δικαστήριο.
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα