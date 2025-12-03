Παλαιστίνιος δημοσιογράφος νεκρός σε πλήγμα του Ισραήλ στη Γάζα

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε χθες Τρίτη ότι ο Παλαιστίνιος φωτοειδησεογράφος Μοχάμεντ Ισάμ Ουάντι σκοτώθηκε και άλλος δημοσιογράφος, ο Μοχάμεντ Άμπντελ Φάταχ Ασλί, τραυματίστηκε σε ισραηλινό πλήγμα drone στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού περιορίστηκε να πει στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι το συμβάν ερευνάται.
Σύμφωνα με το WAFA, ο δημοσιογράφος χρησιμοποιούσε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα με κάμερα για να μαγνητοσκοπεί πλάνα που κατόπιν χρησιμοποιούσε σε ρεπορτάζ του για διάφορα μέσα ενημέρωσης.
Η μη κυβερνητική οργάνωση Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) υπολογίζει πως πάνω από 200 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.
Αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να καταγράφονται στον παλαιστινιακό θύλακο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου.
Η κυβέρνηση και ο στρατός του Ισραήλ έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας πως ανήκουν στη Χαμάς.
