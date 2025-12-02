Ο Πούτιν χαιρετίζει την «πλήρη κατάληψη του Ποκρόφσκ» από τη Ρωσία, ενώ το Κίεβο λέει ότι ελέγχει ακόμα το βόρειο τμήμα

Η πτώση του Ποκρόφσκ, αν επιβεβαιωθεί, προσφέρει στα ρωσικά στρατεύματα μια βάση για να προελάσουν βόρεια, προς τις δύο μόνες πόλεις της επαρχίας του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία