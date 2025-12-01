Τα μυστικά του δείπνου στη Φλόριντα για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία: Το συμβολικό γεύμα και τα αγκάθια για το ΝΑΤΟ και τις παραχωρήσεις εδαφών
Τα μυστικά του δείπνου στη Φλόριντα για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία: Το συμβολικό γεύμα και τα αγκάθια για το ΝΑΤΟ και τις παραχωρήσεις εδαφών
To CNN αποτυπώνει τα δύσκολα σημεία των συνομιλιών ΗΠΑ-Ουκρανίας στο κλαμπ Shell Bay της Witkoff Group λίγο πριν το ταξίδι του απεσταλμένου του Τραμπ στη Μόσχα
Φως στο δείπνο στο ιδιωτικό κλαμπ Shell Bay της Witkoff Group στη Νότια Φλόριντα στο οποίο χθες, Κυριακή, συναντήθηκαν οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ουκρανίας προκειμένου να συζητήσουν τους τρόπους λήξης του πολέμου με τη Ρωσία, επιχειρεί να ρίξει το CNN.
Όπως αναφέρει οι δύο πλευρές διεξήγαγαν «σκληρές αλλά πολύ εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις, συνοδευόμενες από ουκρανικό μπορς, μια σούπα από παντζάρια και λάχανο που, όπως μου είπε ένας από τους συμμετέχοντες, ήταν «πολύ πλούσια σε κρέας».
«Το σερβίρισμα της σούπας, μαζί με το Holubtsi - παραδοσιακά ρολάκια με κρέας και λάχανο - θεωρήθηκε ως μια ευπρόσδεκτη αναφορά στην ουκρανική κουλτούρα, μια επιδέξια διπλωματική χειρονομία, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να πείσουν την Ουκρανία να συμβιβαστεί σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία» σημειώνει το CNN.
Πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών στη Φλόριντα, στις οποίες συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, δήλωσε στο CNN ότι οι εντατικές διαπραγματεύσεις ήταν ένα «βήμα μπροστά» και «βασίστηκαν στην πρόοδο που σημειώθηκε στη Γενεύη», όπου την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος συζητήσεων σχετικά με τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.
«Θα ήταν πολύ πρόωρο να πούμε ότι ολοκληρώσαμε τα πάντα εδώ, καθώς πολλά πράγματα πρέπει ακόμα να γίνουν. «Ωστόσο, η συνάντηση ήταν πολύ εστιασμένη και οι πιο προβληματικές πτυχές των ειρηνευτικών προτάσεων συζητήθηκαν λεπτομερώς» δήλωσε η πηγή στο CNN.
Ένα από τα πιο «προβληματικά σημεία» της αρχικής ειρηνευτικής πρότασης των 28 σημείων από τις ΗΠΑ σε 28 ήταν η ρήτρα που προέβλεπε την επίσημη αποκήρυξη από την Ουκρανία της φιλοδοξίας της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ – ένα βασικό αίτημα της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου και κάτι που οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να απορρίπτουν.
Ωστόσο, η πηγή του CNN αναφέρει τώρα ότι οι διαπραγματευτές συζήτησαν ένα πιθανό σενάριο στο οποίο η Ουκρανία θα αποκλειόταν ουσιαστικά από την ένταξη στη δυτική στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, μέσω συμφωνιών που θα έπρεπε να διαπραγματευτούν απευθείας τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και η Μόσχα.
«Η Ουκρανία δεν θα πιεστεί να απορρίψει επίσημα, από νομική άποψη, αυτή την επιδίωξη. Αλλά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάτι να συμφωνήσουν με τη Ρωσία σε διμερές επίπεδο, ή αν η Ρωσία θέλει να λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις από το ΝΑΤΟ σε πολυμερές επίπεδο, τότε αυτό δεν εμπλέκει την Ουκρανία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων» εξήγησε το σκεπτικό η πηγή που μίλησε στο αμερικανικό μέσο.
Όπως σημειώνεται, πάντως, η τελική απόφαση για αυτό που θα ήταν ένας εξαιρετικά ευαίσθητος συμβιβασμός δεν έχει ακόμη ληφθεί και τελικά η έγκριση ή απόρριψη θα πρέπει να έρθει από τον πρόεδρο της Ουκρανίας με το CNN να επισημαίνει ότι «καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας και ο Γουίτκοφ ταξιδεύει στη Μόσχα για συνομιλίες στο Κρεμλίνο, διερευνώνται δημιουργικές λύσεις για να παρακαμφθούν οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου».
Ένα άλλο προβληματικό ζήτημα είναι το αίτημα του Κρεμλίνου να παραδώσει η Ουκρανία εδάφη στην περιοχή του Ντονμπάς, τα οποία έχουν προσαρτηθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί, από τη Ρωσία.
Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε η περιοχή, η οποία περιλαμβάνει μια «ζώνη οχυρών» που θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια της Ουκρανίας, να γίνει ρωσική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, την οποία θα διαχειρίζεται η Μόσχα, αλλά στην οποία δεν θα αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις. Η πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι συζητήσεις προχωρούν και σε αυτό το θέμα. «Η ιδέα να παραχωρηθεί ο έλεγχος στους Ρώσους, κάτι που θα αποδυνάμωνε σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας και θα έκανε πιο πιθανή την περαιτέρω πιθανή επιθετικότητα και θα μείωνε σημαντικά την ικανότητα της Ουκρανίας, είναι εκτός πλαισίου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πιθανοί τρόποι για τη διατήρηση των συνταγματικών διατάξεων και της ασφάλειας της Ουκρανίας» είπε για το θέμα αυτό η πηγή που επικαλείται το CNN.
Ωστόσο, η ίδια πηγή αρνήθηκε να συζητήσει ποιες συγκεκριμένες επιλογές βρίσκονται υπό συζήτηση, λέγοντας ότι το θέμα είναι «πολύ ευαίσθητο» και ότι «αν γίνει δημόσιο, μπορεί να καταστρέψουμε την πιθανή λύση».
Κατά το CNN, τέλος, ο παράγοντας που μπορεί να χαλάσει τα σχέδια τις επόμενες ημέρες είναι η άρνηση του Κρεμλίνου να περιορίσει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις για υποταγή της Ουκρανίας καθώς «εν μέσω υπονοιών για συμβιβασμούς της Ουκρανίας που επιδιώκουν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, η επόμενη και μεγαλύτερη πρόκληση για την αμερικανική διπλωματία μπορεί να είναι να πείσει τη Ρωσία να τους αποδεχτεί».
