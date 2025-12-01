Τα μυστικά του δείπνου στη Φλόριντα για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία: Το συμβολικό γεύμα και τα αγκάθια για το ΝΑΤΟ και τις παραχωρήσεις εδαφών

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε η περιοχή, η οποία περιλαμβάνει μια «ζώνη οχυρών» που θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια της Ουκρανίας, να γίνει ρωσική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, την οποία θα διαχειρίζεται η Μόσχα, αλλά στην οποία δεν θα αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις. Η πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι συζητήσεις προχωρούν και σε αυτό το θέμα. «Η ιδέα να παραχωρηθεί ο έλεγχος στους Ρώσους, κάτι που θα αποδυνάμωνε σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας και θα έκανε πιο πιθανή την περαιτέρω πιθανή επιθετικότητα και θα μείωνε σημαντικά την ικανότητα της Ουκρανίας, είναι εκτός πλαισίου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πιθανοί τρόποι για τη διατήρηση των συνταγματικών διατάξεων και της ασφάλειας της Ουκρανίας» είπε για το θέμα αυτό η πηγή που επικαλείται το CNN.Ωστόσο, η ίδια πηγή αρνήθηκε να συζητήσει ποιες συγκεκριμένες επιλογές βρίσκονται υπό συζήτηση, λέγοντας ότι το θέμα είναι «πολύ ευαίσθητο» και ότι «αν γίνει δημόσιο, μπορεί να καταστρέψουμε την πιθανή λύση».Κατά το CNN, τέλος, ο παράγοντας που μπορεί να χαλάσει τα σχέδια τις επόμενες ημέρες είναι η άρνηση του Κρεμλίνου να περιορίσει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις για υποταγή της Ουκρανίας καθώς «εν μέσω υπονοιών για συμβιβασμούς της Ουκρανίας που επιδιώκουν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, η επόμενη και μεγαλύτερη πρόκληση για την αμερικανική διπλωματία μπορεί να είναι να πείσει τη Ρωσία να τους αποδεχτεί».