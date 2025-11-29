Ο Τραμπ στέλνει τον γαμπρό του στις κρίσιμες συνομιλίες για το ουκρανικό μαζί με Ρούμπιο και Γουίτκοφ
Αξιωματούχος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στις αυριανές συνομιλίες στη Φλόριντα θα μετάσχει και ο  γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ - Στόχος των διαπραγματευτών να  επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022, έγραψε ο Ζελένσκι

Έντονη είναι η διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται στο ουκρανικό μετά το σχέδιο 28 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές με επικεφαλής τον πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ φτάνουν απόψε στις ΗΠΑ για τις κρίσμες διαπραγματευσεις και όπως έκανε γνωστό πριν από λίγο Αμερικανός αξιωματούχος, ο  Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντήσουν τους Ουκρανούς αξιωματούχους αύριο, Κυριακή, στη Φλόριντα.

Θα συνοδεύονται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, μετά την παρουσίαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στις ΗΠΑ για να συζητήσουν το σχέδιο αυτό.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022.

Η αποστολή είναι σαφής, έγραψε ο Ζελένσκι στο X: «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».

Στο μεταξύ, η αποπομπή του Αντρίι Γερμάκ, του πανίσχυρου στενού συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω της υπόθεσης διαφθοράς προκαλεί πολιτικές αναταράξεις στο Κίεβο, τη στιγμή που η Ουκρανία καλείται να δώσει μια σκληρή διπλωματική μάχη για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Μετά την παραίτηση Αντρίι Γερμάκ, ο Ουκρανός πρόεδρος όρισε ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας τον Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, να ηγηθεί της αντιπροσωπείας.

Το όνομα του Ουμέροφ έχει αναφερθεί επίσης σε σχέση με την έρευνα για διαφθορά, όμως ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.

Ο Ουμέροφ είχε επίσης διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά σε αρκετές περιπτώσεις φέτος, με αποτελέσματα στα οποία περιλαμβάνονταν ανταλλαγές αιχμαλώτων και σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.


