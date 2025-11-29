Ο Τραμπ στέλνει τον γαμπρό του στις κρίσιμες συνομιλίες για το ουκρανικό μαζί με Ρούμπιο και Γουίτκοφ

Αξιωματούχος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στις αυριανές συνομιλίες στη Φλόριντα θα μετάσχει και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ - Στόχος των διαπραγματευτών να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022, έγραψε ο Ζελένσκι