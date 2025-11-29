Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι

Ο Ουκρανικός Στρατός χτύπησε και το εργοστάσιο της πολεμικής αεροπορίας Μπερίεφ στην περιφέρεια του Ροστόφ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και το εργοστάσιο της πολεμικής αεροπορίας Μπερίεφ στην περιφέρεια του Ροστόφ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατός ανέφερε ότι κατέγραψε εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο.



