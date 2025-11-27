Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ κατηγόρησε, μετά την αξιολόγηση πληροφοριών, τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν ότι «ενορχήστρωσε επιθέσεις που είχαν στόχο την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας» στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη
Το Ιράν κατήγγειλε την απόφαση της κυβέρνησης της Αυστραλίας να περιλάβει τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στη μαύρη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, μετά την κατηγορία της Καμπέρας ότι αυτοί πραγματοποίησαν επιθέσεις που είχαν στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην Αυστραλία.
Σήμερα, η αυστραλιανή διπλωματία δήλωσε ότι η κυβέρνησή της χαρακτήρισε τους Φρουρούς ως «κρατικό χρηματοδότη της τρομοκρατίας» σε ανακοίνωσή της. Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ κατηγόρησε, μετά την αξιολόγηση πληροφοριών, τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν ότι «ενορχήστρωσε επιθέσεις που είχαν στόχο την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας» στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη.
Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι είχε δηλώσει τότε ότι το Ιράν προκάλεσε την πυρκαγιά σε ένα εβραϊκό καφέ κοντά στο Σίδνεϊ, τον Οκτώβριο του 2024, και σε μια συναγωγή της Μελβούρνης τον Δεκέμβριο του 2024, δύο επιθέσεις που δεν είχαν προκαλέσει θύματα. Τον Αύγουστο, η Τεχεράνη είχε απορρίψει τις κατηγορίες αυτές.
Σε ανακοίνωση, η ιρανική διπλωματία «καταδίκασε με έντονο τρόπο» την Αυστραλία για την «προσβλητική και αδικαιολόγητη πράξη» και για την «παραβίαση των διεθνών νομικών κανόνων και προτύπων που αφορούν την εθνική κυριαρχία των κρατών».
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών «εκφράζει την αγανάκτησή του απέναντι στην υιοθέτηση από ορισμένους Αυστραλούς πολιτικούς αξιωματούχους της επιζήμιας πολιτικής του ισραηλινού καθεστώτος που διαδίδει ψέματα κατά του Ιράν», προστίθεται στο κείμενο.
Τον Αύγουστο, οι αυστραλιανές αρχές κήρυξαν «ανεπιθύμητο πρόσωπο» τον Ιρανό πρεσβευτή, και του έδωσαν, όπως και σε τρεις άλλους Ιρανούς διπλωμάτες, διορία επτά ημερών για να φύγουν από τη χώρα. Η Καμπέρα ανέστειλε επίσης τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Τεχεράνη και ανακάλεσε τον πρεσβευτή της από το Ιράν.
Στις 4 Σεπτεμβρίου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε την αναχώρηση του πρεσβευτή της Αυστραλίας και δήλωσε ότι κατά συνέπεια το Ιράν περιόρισε τη διπλωματική παρουσία της Καμπέρας στην Τεχεράνη.
