Το Ιράν καταγγέλλει την Αυστραλία για την ένταξη των Φρουρών της Επανάστασης στις τρομοκρατικές οργανώσεις: Προσβλητική πράξη

Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ κατηγόρησε, μετά την αξιολόγηση πληροφοριών, τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν ότι «ενορχήστρωσε επιθέσεις που είχαν στόχο την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας» στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη