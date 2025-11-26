Ρωσία: Το Κρεμλίνο λέει ότι είναι πρόωρο να πει κανείς εάν είναι κοντά η ειρήνη στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Κρεμλίνο Ντμίτρι Πεσκόφ

Ρωσία: Το Κρεμλίνο λέει ότι είναι πρόωρο να πει κανείς εάν είναι κοντά η ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας

Ρωσία: Το Κρεμλίνο λέει ότι είναι πρόωρο να πει κανείς εάν είναι κοντά η ειρήνη στην Ουκρανία
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι είναι πρόωρο να μιλά κανείς για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στο άμεσο μέλλον για την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν μια ειρηνευτική συμφωνία είναι κοντά, ο Πεσκόφ απάντησε: «Περιμένετε, είναι πρόωρο να το πούμε αυτό».

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα

Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Σεμερτζίδου: «Δεν έχω Ferrari, μόνο ένα μηχανάκι»

Κολλέγιο Αθηνών: Άγνωστες ιστορίες με μαθητές... πρωθυπουργούς και υπουργούς
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης