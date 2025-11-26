Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Ρωσία: Το Κρεμλίνο λέει ότι είναι πρόωρο να πει κανείς εάν είναι κοντά η ειρήνη στην Ουκρανία
Ρωσία: Το Κρεμλίνο λέει ότι είναι πρόωρο να πει κανείς εάν είναι κοντά η ειρήνη στην Ουκρανία
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι είναι πρόωρο να μιλά κανείς για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στο άμεσο μέλλον για την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν μια ειρηνευτική συμφωνία είναι κοντά, ο Πεσκόφ απάντησε: «Περιμένετε, είναι πρόωρο να το πούμε αυτό».
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Σεμερτζίδου: «Δεν έχω Ferrari, μόνο ένα μηχανάκι»
Κολλέγιο Αθηνών: Άγνωστες ιστορίες με μαθητές... πρωθυπουργούς και υπουργούς
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν μια ειρηνευτική συμφωνία είναι κοντά, ο Πεσκόφ απάντησε: «Περιμένετε, είναι πρόωρο να το πούμε αυτό».
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Σεμερτζίδου: «Δεν έχω Ferrari, μόνο ένα μηχανάκι»
Κολλέγιο Αθηνών: Άγνωστες ιστορίες με μαθητές... πρωθυπουργούς και υπουργούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα