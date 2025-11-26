Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Ο πρόεδρος της Κολομβίας διαψεύδει συνεργασία στρατού με αντάρτες και καταγγέλλει τη CIA
Ο Γουστάβο Πέτρο κατηγόρησε την αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας ότι επιχειρεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη, αντιδρώντας στο ρεπορτάζ του Caracol για δήθεν διαρροή κρίσιμων πληροφοριών σε αντάρτες
Το δίκτυο Caracol έβαλε φωτιά στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταδίδοντας την Κυριακή ρεπορτάζ για συνομιλίες και επικοινωνίες ανάμεσα σε ανώτερο αξιωματικό του στρατού και κορυφαίο στέλεχος της υπηρεσίας πληροφοριών που αποδεικνύουν κατ’ αυτό πως έδιναν νευραλγικής σημασίας πληροφορίες σε παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, που αψηφούν τη συμφωνία ειρήνης του 2016.
Κατά τις πληροφορίες του Caracol, ο στρατηγός Χουάν Μανουέλ Ουέρτας και αξιωματικός της υπηρεσίας πληροφοριών, ο Γουίλμαρ Μεχία, φέρονται να σχεδίαζαν την ίδρυση ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας, τυπικά νόμιμης, που θα επέτρεπε σε αντάρτες να μετακινούνται με θωρακισμένα οχήματα, να φέρουν οπλισμό και να αποφεύγουν ελέγχους.
Οι πληροφορίες αυτές «είναι ψευδείς», αντέτεινε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο μέσω X.
Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos.— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025
Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y…
«Η πηγή του δημοσιογράφου είναι η CIA, που το έχει συνήθεια να στήνει δίκτυα επηρεασμού της κοινής γνώμης ανάλογα με τα συμφέροντα της κυβέρνησής της σε όλο τον κόσμο», συνέχισε, αναφερόμενος στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
Caracol ha cometido ya varios "errores" de esta magnitud, y en algunos ha rectificado.— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025
Siempre tienen la misma fuente de un periodista que consideraba muy serio.
La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la oipinión pública de…
Το σκάνδαλο καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ ασκούν ισχυρή πίεση στην κυβέρνηση του κ. Πέτρο, κρίνοντας πως δεν κάνει αρκετά για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο κράτος που κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την παραγωγή κοκαΐνης.
Ο Aμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει κατηγορήσει, χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη, τον κολομβιανό ομόλογό του Πέτρο πως είναι «βαρόνος των ναρκωτικών»· η κυβέρνησή του στέρησε την πιστοποίηση της Κολομβίας ως κράτους συμμάχου στον αγώνα κατά της διακίνησης παράνομων ουσιών, διακόπτοντας έτσι τη χορήγηση εκατομμυρίων δολαρίων από την Ουάσιγκτον στην Μπογοτά.
Στον κολομβιανό πρόεδρο και συγγενείς του εξάλλου έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.
Τον Ιούλιο του 2024, οι αρχές είχαν συλλάβει τον Καλαρκά και άλλους μαχητές, ωστόσο κατόπιν τους άφησαν ελεύθερους, εξαιτίας του ρόλου τους στις διαπραγματεύσεις.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν «ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές» που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιείχαν συνομιλίες που αποδεικνύουν τις σχέσεις τους με τους ανώτερους αξιωματικούς.
Προχθές Δευτέρα, μετά την αποκάλυψη του δικτύου Caracol, η γενική εισαγγελέας Λους Αδριάνα Καμάργο διέταξε περαιτέρω εμβάθυνση και επιτάχυνση της έρευνας για την υπόθεση.
La Fiscalía General de la Nación conformó un equipo especial de, al menos, 10 integrantes, adscrito a la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y a la Delegada para la Criminalidad Organizada, para asumir de manera prioritaria las nuevas líneas de investigación surgidas a… pic.twitter.com/syZYoUO8oD— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 26, 2025
Η παράταξη του αποκαλούμενου Καλαρκά αντλεί χρηματοδότηση κυρίως από τη διακίνηση ναρκωτικών, τις εκβιάσεις και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων.
Κατά εκτιμήσεις της υπηρεσίας πληροφοριών της Κολομβίας, στη χώρα δρουν κάπου 22.000 οπλισμένοι αντάρτες και διακινητές ναρκωτικών.
