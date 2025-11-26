Ο πρόεδρος της Κολομβίας διαψεύδει συνεργασία στρατού με αντάρτες και καταγγέλλει τη CIA

σήμερα

Η οργάνωση διαφωνούντων των πρώην FARC με επικεφαλής τον διοικητή με το nom de guerre Καλαρκά --το πραγματικό του όνομα είναι Αλεξάντερ Δίας Μεντόσα-- διεξάγει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του προέδρου Πέτρο, χωρίς μέχρι τώρα απτό αποτέλεσμα.Τον Ιούλιο του 2024, οι αρχές είχαν συλλάβει τον Καλαρκά και άλλους μαχητές, ωστόσο κατόπιν τους άφησαν ελεύθερους, εξαιτίας του ρόλου τους στις διαπραγματεύσεις.Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν «ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές» που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιείχαν συνομιλίες που αποδεικνύουν τις σχέσεις τους με τους ανώτερους αξιωματικούς.Προχθές Δευτέρα, μετά την αποκάλυψη του δικτύου Caracol, η γενική εισαγγελέας Λους Αδριάνα Καμάργο διέταξε περαιτέρω εμβάθυνση και επιτάχυνση της έρευνας για την υπόθεση.Η παράταξη του αποκαλούμενου Καλαρκά αντλεί χρηματοδότηση κυρίως από τη διακίνηση ναρκωτικών, τις εκβιάσεις και την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων.Κατά εκτιμήσεις της υπηρεσίας πληροφοριών της Κολομβίας, στη χώρα δρουν κάπου 22.000 οπλισμένοι αντάρτες και διακινητές ναρκωτικών.