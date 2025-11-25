Ψέματα, εκβιασμοί, χρηματισμός: Πώς εξαπατά η Μόσχα άνδρες από το... Νεπάλ και το Τατζικιστάν για να πάνε στον πόλεμο - 200 αιχμάλωτοι από 37 χώρες στην Ουκρανία

Διεθνής «έκρηξη» καταγράφεται και στη διαδικτυακή προώθηση στρατιωτικών συμβολαίων. Οι διαφημίσεις που στοχεύουν ξένους σχεδόν επταπλασιάστηκαν το καλοκαίρι του 2025. Στο VKontakte, μία στις τρεις δημοσιεύσεις αφορά πλέον αλλοδαπούς. Οι αγγελίες προσφέρουν μισθούς 2.000–2.500 δολαρίων, δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, πλήρη κάλυψη εξόδων, ρωσικές βίζες, ακόμη και υπηκοότητα. Στοχεύουν Ρωσόφωνους από μετασοβιετικές χώρες, αλλά και πολίτες από την Αφρική, την Ινδία, το Μπανγκλαντές, το Ιράκ, την Υεμένη και αλλού.Σε κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλονται σλόγκαν για «αρρενωπότητα», ενώ κανάλια με αραβόφωνο κοινό υπόσχονται ταχεία έκδοση βίζας, υψηλούς μισθούς, δωρεάν υγεία και πλήρη κάλυψη εξόδων. Σε συμβόλαιο Κινέζου στρατολογημένου που είδε το CNN αναφέρονται προνόμια όπως δωρεάν εκπαίδευση έπειτα από τρία χρόνια υπηρεσίας και πλήρης κάλυψη «γεύματος, ενδυμασίας και λοιπών προμηθειών», με αντάλλαγμα συμμετοχή σε μάχες, αποστολές κινητοποίησης, έκτακτες ανάγκες και επιχειρήσεις εκτός Ρωσίας.Αιχμάλωτοι ανέφεραν ότι υπέγραψαν συμβόλαια μόνο στα ρωσικά -χωρίς μετάφραση- και ότι η εκπαίδευσή τους διήρκεσε από μία έως δύο εβδομάδες, πριν σταλούν στην πρώτη γραμμή, συχνά σε μονάδες εφόδου. Από τους περισσότερους από 18.000 ξένους που έχουν ταυτοποιηθεί, τουλάχιστον 3.388 έχουν σκοτωθεί.Πολλοί αλλοδαποί κατέθεσαν ότι ταξίδεψαν στη Ρωσία, πιστεύοντας ότι είχαν εξασφαλίσει δουλειές σε κατασκευές, αποθήκες, φύλαξη ή οδήγηση. Αυτή η τακτική φαίνεται πιο συχνή σε πολίτες από τη Σρι Λάνκα, την Κούβα, το Νεπάλ και αφρικανικές χώρες. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κένυας δήλωσε ότι εντόπισε κύκλωμα διακίνησης ανθρώπων που προσέφερε ψεύτικες θέσεις εργασίας, ενώ Κενυάτες που διασώθηκαν από τη Ρωσία κατέθεσαν ότι παραπλανήθηκαν και τελικά βρέθηκαν να συναρμολογούν drones ή να χειρίζονται χημικά.Η Κούβα ανακοίνωσε ότι από το 2023 έχει προχωρήσει σε καταστολή των κυκλωμάτων στρατολόγησης και ότι 26 άτομα έχουν ήδη καταδικαστεί. Η Σρι Λάνκα προχώρησε σε επαφές με Ρώσους αξιωματούχους για το ζήτημα, ενώ το Νεπάλ ανέφερε δεκάδες στρατολογήσεις ως αποτέλεσμα παραπλάνησης και απαγόρευσε το 2024 τα ταξίδια προς Ρωσία και Ουκρανία για εργασία.Το μέτρο αποδείχθηκε αποτελεσματικό, καθώς το 2023-2024 περίπου 1.000 Νεπαλέζοι υπέγραψαν συμβόλαια με τον ρωσικό στρατό, ενώ το 2025, μέχρι την 1η Οκτωβρίου, κατατάχθηκε μόνο ένας πολίτης του Νεπάλ...