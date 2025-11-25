«Μια συνθήκη που ανταμείβει το κακό»: Τι γράφουν τα γερμανικά ΜΜΕ για το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία
«Η Ουκρανία πρόκειται να αναγκαστεί να προσχωρήσει σε μια συνθήκη με τον ψεύτη, τον χειριστικό και τον εγκληματία πολέμου Βλάντιμιρ Πούτιν» γράφει η SZ
To θέμα που κυριαρχεί και σήμερα στον γερμανικό Τύπο είναι το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία και η Frankfurter Allgemeine Zeitung σε πρωτοσέλιδο άρθρο της σχολιάζει: «Ακόμα και αν δεν είναι ακόμη σαφές πότε η Μόσχα θα συμμετάσχει ανοιχτά στις διαπραγματεύσεις για μια "δίκαιη ειρήνη" που απαιτούν οι Ευρωπαίοι για την Ουκρανία, είναι ήδη σαφές ότι αυτή η ειρήνη δεν θα είναι δίκαιη. Θα ήταν δίκαιη, μόνο αν το Κρεμλίνο απέσυρε τα στρατεύματά του από ολόκληρη την Ουκρανία, πλήρωνε αποζημιώσεις για την καταστροφή και ο Πούτιν έπρεπε να λογοδοτήσει σε ποινικό δικαστήριο. Ωστόσο, η Ουκρανία έχει τώρα μόνο την επιλογή ανάμεσα σε τερατώδεις αδικίες. Να υποκύψει στον ανοιχτό εκβιασμό του Τραμπ, ο οποίος έχει επιδεινώσει τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου με τη Μόσχα με απίστευτες παραχωρήσεις και απαιτήσεις ή να περιέλθει σε μια ακόμα χειρότερη στρατιωτική και πολιτική κατάσταση, στην οποία ο Τραμπ θα απέσυρε ακόμα και την τελευταία υποστήριξη από την "αχάριστη" Ουκρανία. Ακόμα και εδώ, η Ευρώπη δεν μπορεί ακόμη να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ».
Στο ίδιο μήκος κύματος και το κύριο σχόλιο της Süddeutsche Zeitung: «Το σχέδιο των 28 σημείων που θέλει να επιβάλει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουκρανία δεν είναι μόνο άδικο, αλλά και ταπεινωτικό για το θύμα. Η Ουκρανία πρόκειται να αναγκαστεί να προσχωρήσει σε μια συνθήκη που επιβραβεύει τον επιτιθέμενο. Μια συνθήκη με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλάντιμιρ Πούτιν, τον ψεύτη, τον χειριστικό και τον εγκληματία πολέμου. Τον άνθρωπο που λέει ότι ο ουκρανικός λαός δεν υπάρχει, ότι οι Ουκρανοί «δεν είναι ακόμη πλήρως Ρώσοι». Ο άνθρωπος που σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες και απήγαγε παιδιά από την Ουκρανία. Είναι μια συνθήκη με το κακό, που ανταμείβει το κακό».
Πηγή: Deutsche Welle
