Δικαστήριο της ΕΕ: Ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του μπλοκ

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Πολωνία έσφαλε μη αναγνωρίζοντας τον γάμο ανάμεσα σε δύο Πολωνούς πολίτες στη Γερμανία, με το επιχείρημα ότι ο πολωνικός νόμος δεν τον επιτρέπει