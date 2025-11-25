ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ιράν: Δημόσια εκτέλεση άνδρα που είχε καταδικασθεί για τον βιασμό δύο γυναικών
Ιράν: Δημόσια εκτέλεση άνδρα που είχε καταδικασθεί για τον βιασμό δύο γυναικών

Η Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία εκτελεί δι' απαγχονισμού τις περισσότερες θανατικές καταδίκες, είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα

Το Ιράν προχώρησε σήμερα στη δημόσια εκτέλεση ενός άνδρα που είχε καταδικασθεί για το βιασμό δύο γυναικών στη βόρεια επαρχία Σεμνάν, ανακοινώθηκε από τη δικαστική εξουσία.

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου και η ημερομηνία της καταδίκης του δεν διευκρινίσθηκαν, εκτελέσθηκε στην πόλη Μπαστάμ αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ετυμηγορία, μετέδωσε το επίσημο μέσο ενημέρωσης της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής δικαστικής εξουσίας Μοχαμάντ Ακμπαρί, τον οποίο επικαλείται το Mizan, ο εκτελεσθείς «είχε εξαπατήσει δύο γυναίκες», τις οποίες βίασε «ασκώντας βία και δι' εξαναγκασμού». Είχε επίσης χρησιμοποιήσει «εκφοβισμό και απειλές» για να φοβηθούν τα θύματα ότι θα στιγματισθεί η φήμη τους.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία εκτελεί δι' απαγχονισμού τις περισσότερες θανατικές καταδίκες, είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως τη Διεθνή Αμνηστία.

Η χώρα πραγματοποιεί εν γένει τις εκτελέσεις μέσα στις φυλακές, όμως πριν από δύο εβδομάδες είχε πραγματοποιήσει δημόσιο απαγχονισμό ενός άνδρα καταδικασμένου για φόνο.

