Η Τεχεράνη κατηγορεί έμμεσα ΗΠΑ και Ισραήλ για στοχοποίηση και απόπειρες δολοφονίας του Αλί Χαμενεΐ
Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν προειδοποιεί για σχέδια ΗΠΑ και Ισραήλ – Επανέρχεται σε αναφορές σε απειλές κατά της ζωής του Χαμενεΐ μετά τον πόλεμο Ιράν–Ισραήλ τον Ιούνιο
Το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών προειδοποίησε για προσπάθειες ξένων χωρών, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, να στοχοποιήσουν τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ και να αποσταθεροποιήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσμαΐλ Κατίμπ που μεταδίδει το πρακτορείο ISNA.
Ο υπουργός Πληροφοριών Εσμαΐλ Κατίμπ ανέφερε ότι «ο εχθρός επιδιώκει να στοχοποιήσει τον ανώτατο ηγέτη, άλλοτε με απόπειρες δολοφονίας και άλλοτε με εχθρικές επιθέσεις», χωρίς να διευκρινίσει αν αναφερόταν σε συγκεκριμένο πρόσφατο περιστατικό. Αν και η ιρανική ηγεσία κατηγορεί συχνά ξένες δυνάμεις για συνωμοσίες, δημόσιες αναφορές σε απειλές κατά της ζωής του Χαμενεΐ ήταν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά σπάνιες. Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο.
Ο Κατίμπ υποστήριξε ότι «όσοι δρουν προς αυτή την κατεύθυνση, εν γνώσει ή εν αγνοία τους, αποτελούν πράκτορες διείσδυσης του εχθρού», κατονομάζοντας άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Ισραήλ είχε στοχοποιήσει ανώτατους Ιρανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, πυρηνικούς επιστήμονες και κρίσιμες εγκαταστάσεις, ενώ στη συνέχεια οι ΗΠΑ συμμετείχαν σε πλήγματα εναντίον βασικών πυρηνικών υποδομών.
Σε ερώτηση για αναφορές ότι, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει βέτο σε ισραηλινό σχέδιο εξόντωσης του Χαμενεΐ από φόβο κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την πληροφορία, αλλά ανέφερε ότι μια τέτοια κίνηση «θα τερμάτιζε τη σύγκρουση». Την ίδια περίοδο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ήταν «πολύ εύκολος στόχος», προσθέτοντας όμως πως «δεν πρόκειται να τον εξοντώσουμε, τουλάχιστον όχι προς το παρόν».
