Ο Λουκασένκο καλοπιάνει τον Τραμπ: Η Λευκορωσία απένειμε χάρη σε 31 Ουκρανούς κρατούμενους
Κίνηση καλής θέλησης από το Μινσκ μετά από συνεννόηση του Λευκορώσου με τον Αμερικανό πρόεδρο και αίκημα που είχαν καταθέσει οι Ουκρανοί
Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο απένειμε χάρη σε 31 Ουκρανούς πολίτες που είχαν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα στο έδαφος της Λευκορωσίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Belta.
Η κίνηση έγινε στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Λουκασένκο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας, «προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επίλυση της ένοπλης σύγκρουσης στο γειτονικό κράτος, με βάση τις αρχές του ανθρωπισμού και ως ένδειξη καλής θέλησης», δήλωσε η Νατάλια Έισμοντ, εκπρόσωπος του Λουκασένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο.
«Αυτή την ώρα παραδίδονται στην ουκρανική πλευρά», δήλωσε η ίδια.
