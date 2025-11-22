Νέα επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Νιγηρία - Απήχθησαν 215 μαθητές και 12 καθηγητές
Νέα επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Νιγηρία - Απήχθησαν 215 μαθητές και 12 καθηγητές
Πρόκειται για τη δεύτερη απαγωγή αυτής της φύσης μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από εκείνη 25 γυμνασιόπαιδων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας
Συνολικά 227 μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου St Mary, στην πολιτεία του Νίγηρα, στην κεντρική Νιγηρία, απήχθησαν χθες Παρασκευή, ανακοίνωσε η ένωση χριστιανών της χώρας (CAN)· πρόκειται για τη δεύτερη απαγωγή αυτής της φύσης μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από εκείνη 25 γυμνασιόπαιδων στο βορειοδυτικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.
Στη Νιγηρία, χώρα υπονομευμένη από την ανασφάλεια, οι μαζικές απαγωγές είναι συχνές, με αυτή σχεδόν 300 μαθητριών στο Τσιμπόκ (βορειοανατολικά) το 2014 από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ να έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών.
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 215 μαθητές και μαθήτριες και 12 εκπαιδευτικοί απήχθησαν από τρομοκράτες» στο σχολικό ίδρυμα στην πολιτεία του Νίγηρα, ανέφερε η CAN σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε έπειτα από επίσκεψη εκεί του προέδρου της τοπικής οργάνωσής της στην πολιτεία, του Μπούλος Ντάουα Γιοχάνα.
«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης των τρομοκρατών, ορισμένοι μαθητές κατάφεραν να αποδράσουν», τόνισε ο κ. Γιοχάνα, κατά την ανακοίνωση.
Ειδήσεις σήμερα:
Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο στο Λουτράκι: Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό στα 25 χρόνια, να βοηθήσουμε το παιδί
Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Στη Νιγηρία, χώρα υπονομευμένη από την ανασφάλεια, οι μαζικές απαγωγές είναι συχνές, με αυτή σχεδόν 300 μαθητριών στο Τσιμπόκ (βορειοανατολικά) το 2014 από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ να έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών.
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 215 μαθητές και μαθήτριες και 12 εκπαιδευτικοί απήχθησαν από τρομοκράτες» στο σχολικό ίδρυμα στην πολιτεία του Νίγηρα, ανέφερε η CAN σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε έπειτα από επίσκεψη εκεί του προέδρου της τοπικής οργάνωσής της στην πολιτεία, του Μπούλος Ντάουα Γιοχάνα.
Nigeria: Islamists stormed a Catholic school overnight, kidnapping more than 50 children.— Christian Emergency Alliance (@ChristianEmerg1) November 21, 2025
Dozens of armed jihadists arrived on motorbikes to assault St. Mary’s School in Papiri, Niger State.
The attack follows a similar incident on Monday in Kebbi State, where 25 schoolgirls… pic.twitter.com/9IxcqQOvWA
«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης των τρομοκρατών, ορισμένοι μαθητές κατάφεραν να αποδράσουν», τόνισε ο κ. Γιοχάνα, κατά την ανακοίνωση.
🚨 BREAKING: Nigerian gunmen have KIDNAPPED 52 Catholic school students, from St. Mary's in Papiri— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 21, 2025
There is a CLEAR genocide going on against Christians in Nigeria and it must be stopped.
Christianity is the most persecuted religion on Earth. pic.twitter.com/Bz0Hma6s2N
Ειδήσεις σήμερα:
Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο στο Λουτράκι: Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό στα 25 χρόνια, να βοηθήσουμε το παιδί
Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα