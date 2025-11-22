Νέα επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Νιγηρία - Απήχθησαν 215 μαθητές και 12 καθηγητές

Πρόκειται για τη δεύτερη απαγωγή αυτής της φύσης μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από εκείνη 25 γυμνασιόπαιδων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας