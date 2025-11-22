Νέα επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Νιγηρία - Απήχθησαν 215 μαθητές και 12 καθηγητές
Νέα επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Νιγηρία - Απήχθησαν 215 μαθητές και 12 καθηγητές

Πρόκειται για τη δεύτερη απαγωγή αυτής της φύσης μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από εκείνη 25 γυμνασιόπαιδων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας

Συνολικά 227 μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου St Mary, στην πολιτεία του Νίγηρα, στην κεντρική Νιγηρία, απήχθησαν χθες Παρασκευή, ανακοίνωσε η ένωση χριστιανών της χώρας (CAN)· πρόκειται για τη δεύτερη απαγωγή αυτής της φύσης μέσα στην εβδομάδα, έπειτα από εκείνη 25 γυμνασιόπαιδων στο βορειοδυτικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

Στη Νιγηρία, χώρα υπονομευμένη από την ανασφάλεια, οι μαζικές απαγωγές είναι συχνές, με αυτή σχεδόν 300 μαθητριών στο Τσιμπόκ (βορειοανατολικά) το 2014 από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ να έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 215 μαθητές και μαθήτριες και 12 εκπαιδευτικοί απήχθησαν από τρομοκράτες» στο σχολικό ίδρυμα στην πολιτεία του Νίγηρα, ανέφερε η CAN σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε έπειτα από επίσκεψη εκεί του προέδρου της τοπικής οργάνωσής της στην πολιτεία, του Μπούλος Ντάουα Γιοχάνα.



«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης των τρομοκρατών, ορισμένοι μαθητές κατάφεραν να αποδράσουν», τόνισε ο κ. Γιοχάνα, κατά την ανακοίνωση.




