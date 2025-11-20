Τουλάχιστον δύο νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε εκκλησία στη Νιγηρία - Δείτε βίντεο

σήμερα

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κουάρα, ο Αμπντουλραχμάν Αμπντουλραζάκ, ζήτησε «κατεπείγουσα ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας», μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης.Η φονική επίθεση σε εκκλησία και η απαγωγή μαθητριών σημειώθηκαν καθώς οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Νιγηρίας είναι τεταμένες, με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καταγγέλλει «τους φόνους χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες» και να απειλεί με στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.Οι αρχές της Νιγηρίας απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι στη χώρα σκοτώνονται περισσότεροι μουσουλμάνοι παρά χριστιανοί. Λένε ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για πιθανή συνεργασία σε θέματα ασφαλείας.Ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου έθεσε χθες τις δυνάμεις ασφαλείας σε κατάσταση «μέγιστου συναγερμού» εξαιτίας των πρόσφατων επιθέσεων, δήλωσε ο υπουργός Πληροφοριών Μοχάμεντ Ιντρίς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.