Πόλεμος στην Ουκρανία: Στους 31 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός δύο ημέρες μετά το πλήγμα στην Τερνοπίλ

The Russians deliberately targeted a residential building in Ternopil with a missile. At least 25 Ukrainians have been killed, including children. America — is this the kind of terrorist regime you want to negotiate and trade with? pic.twitter.com/jPw2SMzoaB — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 19, 2025

Ο απολογισμός από ρωσικό πλήγμα την Τετάρτη σε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Τερνοπίλ αυξήθηκε σε 31 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική αστυνομία.Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται στα ερείπια του κτιρίου που επλήγη από πύραυλο κρουζ ο οποίος κατέστρεψε τους υψηλότερους ορόφους.Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε κάνει λόγο χθες για 26 νεκρούς και πάνω από 90 τραυματίες, ενώ αγνοείτο η τύχη 22 ανθρώπων.Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολύνεκρα πλήγματα της χρονιάς στην Ουκρανία, που μάχεται εδώ και πάνω από τρία χρόνια κατά της ρωσικής εισβολής.Η ουκρανική αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι οι διασώστες «ανέσυραν τα πτώματα τριών ακόμα ανθρώπων στα χαλάσματα του κατεστραμμένου κτιρίου: μιας γυναίκας και δύο παιδιών».Από τους 31 επιβεβαιωμένους νεκρούς, οι 6 είναι παιδιά, ενώ στους 94 τραυματίες περιλαμβάνονται 18 παιδιά.«Συνεχίζονται οι έρευνες για αυτούς των οποίων η τύχη αγνοείται ακόμα», σύμφωνα με την αστυνομία.