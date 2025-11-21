Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Πόλεμος στην Ουκρανία: Στους 31 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός δύο ημέρες μετά το πλήγμα στην Τερνοπίλ
Πόλεμος στην Ουκρανία: Στους 31 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός δύο ημέρες μετά το πλήγμα στην Τερνοπίλ
Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολύνεκρα πλήγματα της χρονιάς στην Ουκρανία, που μάχεται εδώ και πάνω από τρία χρόνια κατά της ρωσικής εισβολής
Ο απολογισμός από ρωσικό πλήγμα την Τετάρτη σε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Τερνοπίλ αυξήθηκε σε 31 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική αστυνομία.
Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται στα ερείπια του κτιρίου που επλήγη από πύραυλο κρουζ ο οποίος κατέστρεψε τους υψηλότερους ορόφους.
Δείτε τη στιγμή που ρωσικός πύραυλος χτυπά πολυκατοικία στην Τερνοπίλ
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε κάνει λόγο χθες για 26 νεκρούς και πάνω από 90 τραυματίες, ενώ αγνοείτο η τύχη 22 ανθρώπων.
Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολύνεκρα πλήγματα της χρονιάς στην Ουκρανία, που μάχεται εδώ και πάνω από τρία χρόνια κατά της ρωσικής εισβολής.
Η ουκρανική αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι οι διασώστες «ανέσυραν τα πτώματα τριών ακόμα ανθρώπων στα χαλάσματα του κατεστραμμένου κτιρίου: μιας γυναίκας και δύο παιδιών».
Από τους 31 επιβεβαιωμένους νεκρούς, οι 6 είναι παιδιά, ενώ στους 94 τραυματίες περιλαμβάνονται 18 παιδιά.
«Συνεχίζονται οι έρευνες για αυτούς των οποίων η τύχη αγνοείται ακόμα», σύμφωνα με την αστυνομία.
Ειδήσεις σήμερα:
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται στα ερείπια του κτιρίου που επλήγη από πύραυλο κρουζ ο οποίος κατέστρεψε τους υψηλότερους ορόφους.
Δείτε τη στιγμή που ρωσικός πύραυλος χτυπά πολυκατοικία στην Τερνοπίλ
The Russians deliberately targeted a residential building in Ternopil with a missile. At least 25 Ukrainians have been killed, including children. America — is this the kind of terrorist regime you want to negotiate and trade with? pic.twitter.com/jPw2SMzoaB— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 19, 2025
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε κάνει λόγο χθες για 26 νεκρούς και πάνω από 90 τραυματίες, ενώ αγνοείτο η τύχη 22 ανθρώπων.
Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολύνεκρα πλήγματα της χρονιάς στην Ουκρανία, που μάχεται εδώ και πάνω από τρία χρόνια κατά της ρωσικής εισβολής.
Η ουκρανική αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι οι διασώστες «ανέσυραν τα πτώματα τριών ακόμα ανθρώπων στα χαλάσματα του κατεστραμμένου κτιρίου: μιας γυναίκας και δύο παιδιών».
Από τους 31 επιβεβαιωμένους νεκρούς, οι 6 είναι παιδιά, ενώ στους 94 τραυματίες περιλαμβάνονται 18 παιδιά.
«Συνεχίζονται οι έρευνες για αυτούς των οποίων η τύχη αγνοείται ακόμα», σύμφωνα με την αστυνομία.
Ειδήσεις σήμερα:
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα